World Nutella® day 2026, un volume da collezione la celebra come icona culturale

05 febbraio 2026 | 12.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il World Nutella® day, celebrato ogni anno il 5 febbraio, è stato creato spontaneamente nel 2007 dalla blogger americana Sara Rosso. Questa giornata speciale è dedicata a unire i fan di Nutella® in tutto il mondo per ringraziarli del loro affetto e permettere loro di condividere la propria passione per Nutella® sui social media attraverso foto, ricette e messaggi. Fin dalla sua nascita, il World Nutella® day è diventato un fenomeno globale, con fan in tutto il mondo che esprimono il loro amore per Nutella®.

In occasione del World Nutella® day 2026 verrà presentato un volume da collezione dedicato a Nutella®, edito dalla casa editrice Assouline: uno speciale coffee table book che esplora tutte le sfaccettature dell’universo Nutella® attraverso sei capitoli – history, quality, bread breakfast, versatility, nutella world e iconicity – offrendo un racconto visivo e narrativo che ne ripercorre l’evoluzione come simbolo culturale riconosciuto a livello globale. Il libro rappresenta una celebrazione dell’eredità di Nutella® in quanto icona capace di unire generazioni, culture e tradizioni, testimoniando come Nutella® sia entrata nell’immaginario collettivo di milioni di persone in tutto il mondo.

Amata in oltre 170 Paesi e prodotta in undici stabilimenti nel mondo, Nutella® è da sempre protagonista sulle tavole di milioni di famiglie, accompagnando rituali e momenti di consumo: dalla colazione ai momenti di pausa, dalle ricette casalinghe alle creazioni più originali. Un legame profondo con i suoi lovers che continua a evolvere, alimentando un dialogo fatto di creatività, condivisione e passione. Negli anni, Nutella® ha costruito una relazione sempre più stretta con il mondo dell’arte e della creatività, dando vita a progetti capaci di raccontarne l’iconicità e il valore simbolico.

Il volume realizzato insieme ad Assouline rappresenta una nuova tappa di questo percorso, confermando il ruolo di Nutella® come protagonista anche oltre i confini del mondo del food. “Il World Nutella® day è la prova tangibile della forza duratura del nostro brand e della passione ineguagliabile dei nostri fan, che hanno elevato Nutella® a icona culturale, celebrata persino nei libri e nelle mostre, oltre che sulle tavole di milioni di persone. Nutella® è da sempre sinonimo di gioia e positività e oggi la sua famiglia di prodotti è più ricca che mai: dai biscotti agli snack, dal gelato ai prodotti da forno surgelati, fino alla nuova proposta plant-based. In Ferrero continuiamo ad innovare per rispondere alle esigenze in evoluzione dei consumatori e offrire esperienze di consumo uniche e coinvolgenti,” ha dichiarato Thomas Chatenier, presidente globale di Nutella.

Negli ultimi anni, Nutella® ha confermato il proprio spirito di innovazione, evolvendosi da love brand a vero e proprio powerbrand globale, grazie all’ampliamento costante della gamma. Un percorso che testimonia la capacità della marca di interpretare nuovi momenti di consumo e rispondere, talvolta anticipandoli, ai trend emergenti. Anche quest’anno, il 5 febbraio, i fan sono invitati a celebrare il World Nutella® day condividendo sui social il proprio Nutella® Way - che sia una ricetta, un rituale, un ricordo o un momento speciale - utilizzando gli hashtag #Nutella #CondividiUnSorrisoConNutella #WorldNutellaDay.

