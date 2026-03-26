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Zannini, Cosmoprof cresce grazie a internazionalizzazione e innovazione

Con oltre 3.000 espositori provenienti da 68 Paesi e visitatori attesi da circa 150 nazioni, Cosmoprof rafforza il proprio profilo globale e la capacità di attrarre operatori da tutto il mondo

Enrico Zannini, Direttore Generale di BolognaFiere Cosmoprof
Enrico Zannini, Direttore Generale di BolognaFiere Cosmoprof
26 marzo 2026 | 12.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Internazionalizzazione e innovazione sono i fattori chiave che continuano a sostenere la crescita di Cosmoprof Worldwide Bologna 2026, giunta alla 57ª edizione e confermata come appuntamento imprescindibile per l’industria della bellezza. Lo ha dichiarato Enrico Zannini, Direttore Generale di BolognaFiere Cosmoprof. Con oltre 3.000 espositori provenienti da 68 Paesi e visitatori attesi da circa 150 nazioni, Cosmoprof rafforza il proprio profilo globale e la capacità di attrarre operatori da tutto il mondo.

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Il settore cosmetico, ha sottolineato Zannini, si distingue per una costante capacità di innovazione, grazie agli investimenti in ricerca da parte delle aziende. In questo contesto, la fiera rappresenta un punto di riferimento e un trampolino di lancio per nuovi prodotti e tendenze.

L’edizione 2026 si presenta completamente sold-out sul fronte espositori, con segnali positivi anche sul lato visitatori: “La risposta della biglietteria è stata molto buona – ha spiegato – e le attese restano positive nonostante un contesto economico complesso”.

Riproduzione riservata
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Tag
internazionalizzazione innovazione industria della bellezza settore cosmetico
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