Zichichi (Lendlease): "Oltre il 50% della popolazione di Mind sarà under 30"

“Mind ha varie connotazioni, deve essere al più presto un quartiere dei giovani e per i giovani. In vista del 2026/2027 la popolazione residente di Mind arriverà a oltre 30 mila abitanti e oltre il 50% sarà under 30. Un numero legato non solo agli studenti del campus universitario, ma anche ai giovani ricercatori dello Human Technopole, ai giovani dottori e infermieri dell’Ospedale Galeazzi, agli studenti della scuola di restauro Botticino e a tutti i giovani delle start up”.

Così Fabrizio Zichichi, executive project director di Lendlease, in occasione dell’evento dal titolo “Campus Mind: il primo passo per gli studenti”, promosso proprio da Lendlease insieme a università degli studi di Milano e Ream Sgr in occasione della posa della prima pietra del primo studentato a Mind.

“Mind per noi rappresenta un importantissimo progetto – prosegue Zichici – ha l’ambizione di diventare una delle città del futuro, un distretto dell’innovazione dove tantissime nuove comunità si troveranno per innovare e collaborare insieme”.

Anno dopo anno il distretto dell’innovazione milanese sta crescendo come sottolinea Zichichi: “Mind è partito da qualche anno, abbiamo inaugurato il Mind Village dove già oggi trovano sede oltre 40 aziende internazionali del mondo della tecnologia, della scienza, dell’innovazione. Stiamo anche continuando con la realizzazione del West Gate, cioè quella parte più a ovest del distretto dell’innovazione, a ridosso della stazione di Rho Fiera. Nei prossimi mesi saranno completati i primi edifici che ospiteranno le nuove aziende che arriveranno a Mind. Continueremo con lo sviluppo dell’East Gate che ospiterà il nuovo campus dell’Università degli studi di Milano e il primo studentato di Ream Sgr che proprio oggi ha visto la posa della prima pietra”.