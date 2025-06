Escalation in Medioriente, proseguono i colloqui del Ministro degli Esteri

Nell’ambito dell’impegno del Governo italiano nel contribuire a fermare la crisi in Medioriente, il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha avuto diversi colloqui telefonici con i suoi omologhi del Bahrein, del Kuwait e della Siria. Nel dettaglio, il Ministro ha esortato i suoi colleghi a mantenere aperti tutti i canali di comunicazione per tornare quanto prima alla riapertura di negoziati diplomatici con l’obiettivo di raggiungere stabilità nella regione, in una prospettiva di pace e sicurezza anche economica. In questo senso, il Ministro ha ricordato l’importanza di garantire la libertà dei commerci marittimi, con particolare riferimento alla sicurezza della navigazione nello Stretto di Hormuz. Tajani, inoltre, ha confermato che l’Italia sostiene il diritto all’autodifesa di Israele e che tutti devono adoperarsi per evitare che l’Iran diventi una potenza nucleare. Riferendosi alla situazione a Gaza, infine, il Capo della Farnesina nel richiamare l’urgenza di un immediato cessate il fuoco, ha ribadito l’appello affinché si permetta il pieno accesso degli aiuti umanitari, ricordando l’impegno del nostro Paese nella fornitura di generi alimentari e farmaci alla popolazione civile, oltre che dell’evacuazione sanitaria di minori palestinesi effettuata con personale e mezzi militari italiani.

Link: Comunicato della Farnesina