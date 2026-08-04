Esportazioni di armi verso Israele: il Governo ribadisce lo stop a nuove autorizzazioni

Il Viceministro degli Affari esteri Edmondo Cirielli ha risposto a un’interrogazione presentata dall’On. Stefania Ascari (M5S) il 31 marzo 2026 in merito alle esportazioni di materiali militari e beni dual use verso Israele, nonché sulla trasparenza delle autorizzazioni rilasciate. Nella risposta scritta, il Governo ha ribadito il rispetto rigoroso della normativa nazionale e internazionale che disciplina il commercio di armamenti, confermando che, dall’avvio del conflitto nella Striscia di Gaza, restano sospese sia le nuove autorizzazioni all’esportazione di armamenti sia l’avvio di nuove trattative commerciali nel settore della difesa con Israele. Il Viceministro ha sottolineato come le relazioni annuali al Parlamento relative al 2024 e al 2025 attestino l’assenza di nuove autorizzazioni verso Israele, evidenziando il ruolo svolto dai meccanismi di controllo e vigilanza affidati all’UAMA (Unità per le Autorizzazioni dei Materiali di Armamento), all’Agenzia delle Dogane e alle altre amministrazioni competenti. Nel corso della risposta è stato inoltre richiamato il quadro europeo di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso, nonché la decisione del Governo di sospendere il rinnovo automatico del Memorandum d’intesa tra Italia e Israele nel settore della cooperazione militare e della difesa.

L’interrogazione e la risposta