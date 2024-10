Eventi della settimana

Libro Verde sulle politiche industriali del Paese

Mercoledì 16 ottobre 2024 alle ore 10:00 a Roma, verrà presentato al CNEL, in viale David Lubin 2, il “Libro Verde sulle politiche industriali del Paese” del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). L’evento vedrà la partecipazione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e del Presidente del CNEL Renato Brunetta.

Corporate governance in Italia: analisi e best practices

Mercoledi 16 ottobre 2024 alle ore 15:00 a Roma, presso l'Auditorium della Consob, Via C. Monteverdi 35, la Consob, il Comitato Italiano per la Corporate Governance e Assonime presentano l'incontro su "Corporate governance in Italia: analisi e best practices. Nel corso dell’incontro verranno presentati: il Rapporto Consob sulla corporate governance delle società quotate italiane, che fornisce evidenze in merito ad assetti proprietari, organi sociali, assemblee e operazioni con parti correlate, sulla base di dati desunti da segnalazioni statistiche di vigilanza e informazioni pubbliche; il Rapporto del Comitato Italiano per la Corporate Governance, che valuta lo stato di attuazione del Codice di Corporate Governance e formula alcune raccomandazioni alle società per una sua più efficace applicazione; il Rapporto Assonime-Emittenti Titoli, che fornisce un'analisi approfondita della corporate governance delle società quotate italiane alla luce delle indicazioni del Codice di Corporate Governance. La partecipazione in presenza è libera fino al raggiungimento della capienza della sala, previa registrazione della propria adesione (http://www.consob.it/web/area-pubblica/iscrizione-seminari). L'evento sarà fruibile anche in streaming al seguente link: https://youtube.com/live/gA_UCCpwMBk

ComoLake2024. The Great Challenge

Da Giovedi 15 ottobre a Domenica 18 ottobre 2024, Cernobbio, presso il Centro Internazionale Esposizione e Congressi di Villa Erba. Nata per contribuire al confronto sulle politiche digitali di oggi e di domani, ComoLake2024 si presenta quest’anno come il punto di incontro tra istituzioni, imprese e università coinvolte e interessate ai nuovi paradigmi della crescita economica dell’Italia e dell’area Euro Mediterranea nel suo complesso in un contesto globale multipolare. Sono previsti 4 giorni di confronto, articolati in 7 aree tematiche e con oltre 160 speaker provenienti da tutto il mondo, in rappresentanza di Governi, Parlamenti, Commissione Europea, Autorità regolatorie, Organismi e Agenzie internazionali, Aziende, Università, Esperti, Consumatori e Media.

Per approfondire: https://comolakeconferences.com

IX Rapporto ASviS sullo sviluppo sostenibile.

Giovedì 17 ottobre, alle ore 10.00, Roma presso la Sala dell’Acquario Romano in Piazza Manfredo Fanti, l'ASviS presenterà il nono Rapporto "L'Italia e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile". Grazie al contributo di migliaia di esperte ed esperti delle organizzazioni aderenti all'Alleanza, il Rapporto analizza il posizionamento dell'Italia rispetto ai 17 Obiettivi dell’Agenda 2030 (SDGs) e fornisce un quadro delle iniziative introdotte finora nel mondo, in Europa e nel nostro Paese a favore dello sviluppo sostenibile. Il documento illustra anche i risultati di vari sondaggi che indagano l'opinione dei cittadini sulla sostenibilità. Infine, avanza proposte per interventi trasformativi, sia nella prospettiva della nuova legislatura europea, che nella definizione del piano di accelerazione dell'Italia sugli SDGs. All'incontro interverranno, tra gli altri, il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, il presidente del Cnel Renato Brunetta e il presidente del Jacques Delors institute Enrico Letta. Sarà possibile seguire l'incontro anche in diretta streaming .

Transition to Net Zero – Innovare l’Energia

Giovedi 17 ottobre 2024, ore 9.00. Milano. Via Balzan 3. Il talk del 17 ottobre sarà l’occasione per un confronto tra i principali operatori del settore per condurre la transizione e la trasformazione del panorama energetico con alleanze internazionali che garantiscano la diversificazione delle fonti e l’approvvigionamento. Azioni e attività volte ad accelerare la revisione dei sistemi energetici nazionali e dei settori industriali chiave del nostro Paese con l’obiettivo finale di limitare il riscaldamento globale, garantendo al tempo stesso che l’energia del futuro sia accessibile, sicura e inclusiva. Apre i lavori il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Programma

Intelligenza artificiale e cybersecurity

Giovedì 17 ottobre, alle 17 a Roma presso la sede di Unioncamere in piazza Sallustio 21. L'appuntamento, promosso da Unioncamere e LEX-Istituto per la ricerca giuridico-economica, esplorerà come l'intelligenza artificiale potenzia la sicurezza informatica, rendendo più efficiente il rilevamento e la risposta alle minacce. In apertura porterà il suo contributo. Prenderà parte ai lavori Bruno Frattasi, Direttore generale Agenzia per la Cybersicurezza nazionale. Programma