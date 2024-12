Eventi in programma

Martedì 10 dicembre alle ore 15:30 presso l’Unione Industriali di Napoli si terrà un convegno dal titolo “Mezzogiorno motore della ripresa dell’Italia”. Saranna presenti tra gli altri Antonio Patuelli, Presidente ABI e Raffaele Fitto, Vicepresidente esecutivo della Commissione europea.

Il programma al seguente link

Mercoledì 11 dicembre alle ore 18:30 presso la sede dell’ISPI di Via Clerici 5 a Milano, Angela Merkel presenta il suo libro “Libertà”.

Angela Merkel ha avuto la responsabilità del governo della Germania per sedici anni, durante i quali ha segnato la politica tedesca, europea e internazionale. Nelle sue memorie, ripercorre la sua vita in due Stati tedeschi – fino al 1990 nella DDR, dal 1990 nella Germania riunificata.

Com’è riuscita, lei, donna dell’Est, ad arrivare al vertice della CDU e a diventare la prima cancelliera della Germania unita? Che cosa l’ha guidata?

In “Libertà”, Merkel descrive la vita quotidiana nella cancelleria, così come i giorni e le notti drammatiche in cui a Berlino, a Bruxelles e altrove si è trovata a prendere decisioni di enorme portata. Traccia le linee del cambiamento nella cooperazione internazionale e rivela la pressione che grava oggi su donne e uomini di governo quando si tratta di cercare soluzioni a problemi complessi in un mondo globalizzato.

Maggiori informazioni al seguente link