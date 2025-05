Centemero (presidente Assemblea Pam) "Non abbiate paura perché i robot non uccidono gli uomini. Solo gli esseri umani possono decidere di usare la tecnologia per fare del male. Con una governance corretta dell’Ia potremo avere più posti di lavoro e condizioni di vita migliori"

Tema cruciale: la governance dell'intelligenza artificiale. Al terzo Marrakech Economic Parliamentary Forum, organizzato dall'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (Pam) con il sostegno del Regno del Marocco, si è discusso su come fare in modo che l'Ai diventi un'opportunità e non una minaccia. Il presidente dell'Assemblea Pam, Giulio Centemero ha sottolineato il potenziale dell’intelligenza artificiale nel trasformare la società in senso positivo. “Non abbiate paura perché i robot non uccidono gli uomini. Solo gli esseri umani possono decidere di usare la tecnologia per fare del male. Con una governance corretta dell’Ia potremo avere più posti di lavoro e condizioni di vita migliori”, ha affermato. Centemero ha inoltre evidenziato il lavoro della Pam in sinergia con il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per prevenire usi malevoli dell’IA, come la manipolazione dell’informazione attraverso fake news.

Sulla stessa linea Amal El Fallah Seghrouchni, ministra della Transizione Digitale del Marocco, che ha lanciato un monito chiaro: “L’intelligenza artificiale si sta diffondendo a una velocità senza precedenti. Senza un quadro normativo adeguato, rischiamo gravi minacce ai diritti fondamentali, alla privacy e alla responsabilità degli attori pubblici e privati”. La ministra ha insistito sull’urgenza di stabilire norme rigorose e una stretta cooperazione tra governi, imprese, università e società civile. “La regolamentazione futura deve fondarsi su trasparenza, equità, sicurezza e responsabilità”, ha detto, auspicando un allineamento del Marocco agli standard internazionali. Celine Caira, esperta dell’Ocse, ha portato l’attenzione sul valore dei principi adottati nel 2019 dall’organizzazione, i primi standard intergovernativi sull’Ia. “Parliamo di trasparenza, spiegabilità, robustezza e sicurezza dei sistemi. Ma ora è il momento di attuarli realmente. I principi non bastano se non sono accompagnati da politiche efficaci”, ha dichiarato.

Il Forum ha messo in luce la necessità di una cooperazione globale per assicurare che l’intelligenza artificiale sia un motore di progresso e non una minaccia. In un’epoca di grandi transizioni, dalla sostenibilità alla digitalizzazione, il ruolo delle istituzioni parlamentari si conferma centrale nel guidare l’adozione di politiche inclusive e responsabili.