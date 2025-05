Mfe-Mediaforeurope ha preso parte all'assemblea degli azionisti di ProSiebenSat.1 Media Se, che si è tenuta questa mattina ed ha esercitato i propri diritti di voto "in linea con le indicazioni fornite in precedenza a ProSieben, nel miglior interesse della società e dei suoi azionisti, con l'obiettivo di creare valore a lungo termine, attraverso una decisa focalizzazione sul settore dell'intrattenimento con una portata paneuropea". Lo si legge in una nota diffusa dal gruppo guidato dall'ad Pier Silvio Berlusconi.

Mfe, si legge nella nota, ha investito in ProSieben negli ultimi sette anni e ne è attualmente il maggiore azionista. Il gruppo ha ripetutamente dimostrato il proprio impegno alla creazione di valore a lungo termine nell'interesse della società e di tutti i suoi azionisti. In occasione dell'assemblea degli azionisti dello scorso anno, Mfe ha richiesto la dismissione delle attività non strategiche di ProSieben, in programma da tempo. Sebbene le cessioni siano state in parte attuate, c'è ancora molto da fare per completare la riorganizzazione di ProSieben al fine di ottenere un gruppo commerciale di intrattenimento puro e una riduzione della leva del debito entro un livello più sostenibile, come indicato dalla società stessa.

Anche se Mfe ha mantenuto un dialogo costruttivo e aperto con il management aziendale nel periodo precedente l'assemblea annuale, ha una visione parzialmente diversa di ciò di cui l'azienda ha bisogno nella situazione attuale. ProSieben non ha preso in considerazione alcune delle indicazioni fornite da Mfe in qualità azionista di maggioranza. Mfe ha quindi votato di conseguenza. Alla luce delle attuali sfide economiche e finanziarie e della sempre più agguerrita concorrenza dei colossi statunitensi, il Gruppo di Cologno Monzese spiega di ritenere fondamentale, per il successo futuro della società, la presenza di un rapporto costruttivo tra la leadership aziendale e i suoi (principali) azionisti, basato sul dialogo e sulla condivisione del processo decisionale. E assicura che continuerà a collaborare con il Consiglio di sorveglianza e con la società, facendo leva anche sulla propria esperienza e know-how del settore e sulla propria capacità finanziaria, nel miglior interesse di tutti gli azionisti, in attesa di un rapido ritorno a un utile netto positivo.