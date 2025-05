Un pacchetto di investimenti da oltre 50 miliardi di dollari per rafforzare crescita, resilienza e sostenibilità in Asia e nel Pacifico. Lo ha annunciato il presidente della Banca asiatica di sviluppo (Asian Development Bank), Masato Kanda, nel suo discorso di apertura della 58esima riunione annuale del Consiglio dei governatori dell'ente a Milano, edizione che vede la partecipazione di oltre 5.000 delegati.

Le misure delineate da Kanda includono più fondi (fino a 40 miliardi di dollari) da dedicare entro il 2030 alla trasformazione dei sistemi alimentari e più investimenti (fino a 10 miliardi) per lo sviluppo della rete energetica dell'area Asean (Associazione delle nazioni del sud-est asiatico). Il presidente dell'Adb ha parlato anche di investimenti in tecnologie digitali per ampliare l’accesso a istruzione, finanza e mercati, e interventi per rafforzare la resilienza climatica attraverso infrastrutture, tutela degli ecosistemi e sostegno alle comunità vulnerabili.

Kanda ha inoltre confermato l’obiettivo di attuare misure per quadruplicare i finanziamenti al settore privato fino a 13 miliardi di dollari l’anno entro il 2030, sottolineando che le incertezze che colpiscono la regione dell'Asia-Pacifico possono diventare un’opportunità per costruire un futuro più resiliente e sostenibile. "L’incertezza non è una ragione per tirarsi indietro, ma un invito ad agire con più coraggio, velocità e collaborazione", ha affermato. "Shock esterni, debiti e cambiamento climatico pesano sulla popolazione e sulle economie della regione", ha spiegato Kanda. "Ma non partiamo da zero: la crescita economica è solida, l’integrazione commerciale sta aumentando, le catene di approvvigionamento si stanno diversificando e la connettività digitale avanza".