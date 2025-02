Banca Generali archivia il 2024 con un utile netto consolidato di 431,2 milioni di euro, in crescita del 32,2% rispetto all’esercizio precedente. Tale valore, sottolinea l'istituto, "segna un nuovo massimo storico nel percorso di sviluppo della Banca e riflette il successo nel raggiungimento degli ambiziosi obiettivi del piano 2022-2024 incentrati su crescita, profittabilità e remunerazione degli azionisti". La componente di utile netto ricorrente si è attestata a 339,3 milioni, in aumento del +5,9% rispetto al già eccellente livello dello scorso anno e del +24% in termini di Cagr 2021-2024. Il tasso di crescita è risultato ampiamente superiore al target fissato dal piano triennale (2021-2024 Cagr a +10%-15%) dimostrando un netto rafforzamento della qualità degli utili della Banca anche a fronte di un contesto di mercato molto volatile.

La componente di utile netto variabile è stata pari a 91,9 milioni (rispetto ai 5,8 milioni nel 2023) grazie alla performance netta positiva generata per i clienti in scia alla favorevole dinamica dei mercati nel periodo. La crescita degli utili ha beneficiato dello sviluppo delle masse gestite e amministrate per conto della clientela che hanno sfiorato i 104 miliardi a fine periodo (+11,9% anno su anno) ed è stata accompagnata da un ulteriore rafforzamento della solidità patrimoniale, già superiore ai requisiti regolamentari.

Il margine d’interesse è salito a 317,1 milioni (+4,2% anno su anno) grazie all’espansione dei volumi e della redditività degli attivi fruttiferi a fronte di un costante attenzione al costo della raccolta. Gli attivi fruttiferi si sono attestati a 15,3 miliardi, il 74% dei quali rappresentati da attivi finanziari con una predominante componente obbligazionaria (95% degli attivi finanziari) di cui il 54% a tasso fisso con una duration pari a 1,3 anni (da 1,2 anni di fine 2023) e maturity a 3,6 anni. Le commissioni nette ricorrenti si attestano a 476,1 milioni (+6%) mentre i costi operativi sono pari a 294,0 milioni (+6%).