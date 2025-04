Prosegue per il secondo giorno consecutivo l'intonazione positiva dei mercati europei dopo che ieri le principali piazze hanno chiuso in positivo: Ftse Mib +2,88% a 35.007 punti, Dax + 2,57%, Ftse 100 +2,12%, Cac 40 +2,37%. Oggi Piazza Affari in apertura ha guadagnato lo 0,59%, meglio ha fatto Francoforte con un +1,03%, debole invece Parigi con uno 0,13%. Percentuali che nel corso della mattinata si sono via via rafforzate e che vedono ora il Ftse Mib crescere dell'1,63%, il Dax dell'1,34% e e il Cac30 più arretrato on un +0,35%.

Milano in particolare sembra beneficiare ancora di S&P che venerdì scorso ha alzato il rating dell'Italia da 'BBB' a 'BBB+'. Tra i titoli che salgono di più oggi martedì 15 aprile c'è Stellantis che segna un +4,40% e Leonardo con un +3,32%. Bene anche Pirelli (++3,32%) e Buzzi (+2,67%. Male invece Amplifon che sta cedendo il 2,70%, Campari l'1,28% e, nel lusso, Cucinelli (-0,50%) e Moncler (-0,40%).

A livello internazionale si attende l'apertuta di Wall Street che ieri ha chiuso le contrattazioni con il Dj in crescita dello 0,78% e il Nasdaq dello 0,68%. In Asia Tokyo ha terminato gli scambi con un +0,89% a 34.283 punti, mentre i mercati cinesi sono andati in ordine sparso sotto il peso dell'incertezza per la guerra commerciale innescata dai dazi Usa. L'indice di riferimento di Shanghai è salito dello 0,15% a 3267,66 punti; l'indice composito di Shenzhen ha invece ceduto lo 0,2% e il ChiNext price Index lo 0,1 per cento in meno.