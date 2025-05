Mps vola a Piazza Affari e apre la seduta in cima al listino, con il titolo che nei primi minuti di scambi segna un rialzo del 3,44% a 8,24 euro. Nei giorni scorsi l'istituto senese ha riportato un primo trimestre in crescita con gli indicatori patrimoniali in positivo, e un utile netto che ha raggiunto i 413 milioni. Mps si muove in positivo in uno scenario europeo ancora incerto dopo i buoni risultati messi a segno nella seduta precedente, con il Ftse Mib debole a +0,04% e le principali piazze europee in territorio negativo, come Londra (-0,13%) e Parigi (-0,05%).

Più in generale, a Milano il comparto bancario si muove in ordine sparso, con Unicredit che lascia sul terreno lo 0,04% dopo che l'istituto di piazza Gae Aulenti ha alzato ancora le stime dopo utili record a 2,8 miliardi e le parole dell'ad Andrea Orcel, che su Banco Bpm sottolinea oggi in un'intervista come non ci sia "fretta di decidere se proseguire con l'ops", e di stare "valutando" il dossier. Poco mosse Intesa Sanpaolo (+0,12%) e Banco Bpm (+0,39%) mentre Mediobanca continua a registra una buona performance in Borsa, con un rialzo dell'1,35%.

Tra gli altri titoli, brillano Stellantis (+1,84%) e Iveco (+1,54%) sulla scia della tregua tra Usa e Cina sul tema dazi. Bene anche Prysmian (+1,62%). Vendite interessano invece Buzzi (-1,53%), Generali (-1,15%), Unipol (-1,13%) e Poste Italiane (-0,66%). Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre invece stabile a 102 punti.