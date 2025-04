pesanti ribassi per Stellantis (-3,81%) e Generali (-3,50%)

Chiusura in rosso per le principali Borse europee, zavorrate dai timori legati al contesto geopolitico e all’incertezza sulle politiche commerciali globali legate ai dazi Usa. Il Ftse Mib di Milano arretra dello 0,73% a 34.027 punti, con pesanti ribassi per Stellantis (-3,81%) e Generali (-3,50%), penalizzate dalle vendite settoriali.

In controtendenza StMicroelectronics (+3,90%) e Diasorin (+3,23%), sostenute da buone performance nel comparto tech e healthcare. Anche Francoforte chiude in calo (-1,20%), mentre Parigi perde lo 0,39%. Londra si distingue con un progresso dello 0,62%, grazie al traino delle materie prime e del comparto energetico.

A pesare anche l'apertura di Wall Street che alle prime battute ha registrato un Dow Jones perdere lo 0,56%, scendendo di 223 punti a 39.370,06. L’S&P 500 cede lo 0,50%, attestandosi a 5.241,60, mentre il Nasdaq registra un calo dello 0,40% a 16.322,55. Gli operatori restano cauti, in attesa di sviluppi su dazi e inflazione.