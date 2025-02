Un'operazione "non concordata, ma non ostile nelle intenzioni"; dal "carattere fortemente industriale e non finanziario" e che costituisce "una grande leva strategica" in grado di "creare valore per tutti gli stakeholder", non soltanto per gli azionisti, includendo quindi famiglie, imprese e istituzioni. Così l'amministratore delegato di Bper, Gianni Franco Papa, ha presentato l’offerta pubblica di scambio volontaria promossa dal Gruppo sulla totalità delle azioni di Banca Popolare di Sondrio nel corso di una conferenza stampa indetta questa mattina a Milano, nell'avveniristico headquarter di via Mike Bongiorno di fronte ad una platea di giornalisti assetati di sapere tutto sull'operazione e che nessuno avrebbe immaginato così improvvisa.

L'annuncio dell'ops è arrivato a sorpresa nella serata di ieri, a mercati chiusi. L'operazione, che è condizionata alle autorizzazioni regolamentari previste dalla normativa applicabile e all’avveramento delle condizioni di efficacia espressamente indicate, riguarda la totalità delle azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio per un corrispettivo di 4,3 miliardi ed è finalizzata ad acquisire almeno una partecipazione superiore al 50% del capitale sociale dell'istituto valtellinese, che consentirebbe a Bper di esercitare il controllo di diritto.

Rispetto ai tempi, Bper prevede che l'operazione potrebbe completarsi nella seconda metà del 2025 e che la piena integrazione sia realizzata entro la fine del 2025, subordinatamente all’ottenimento delle autorizzazioni richieste dalla normativa vigente da parte delle Autorità competenti. Nel corso della conferenza stampa, l'ad Papa ha spiegato che "l'operazione ha avuto un'accelerazione a seguito di quello che abbiamo visto verificarsi nel mondo bancario finanziario italiano negli ultimi due mesi; c'è stata un’importante fase di consolidamento, o di proposte di consolidamento, che vedeva partecipare operatori domestici e anche internazionali e dunque è diventato fondamentale per noi proteggere il nostro posizionamento in Italia".

In sostanza era arrivato il momento di "fare un passo in avanti". Nella partita spicca il socio Unipol, dal momento che il Gruppo guidato dall'ad Cimbri è azionista di riferimento in virtù di una partecipazione del 19,8% in Bper e del 19,7% in Pop Sondrio: "Con Unipol -ha detto Papa- abbiamo parlato e loro si sono riservati di valutare i numeri, dopodiché decideranno". L'auspicio è che l'operazione "sia ben accetta". Intanto fonti vicine alla Banca Popolare di Sondrio hanno fatto sapere che nei prossimi giorni verrà convocato un Consiglio di amministrazione per le prime valutazioni. (di Cristina Livoli)