Warren Buffett, 94 anni, manterrà la carica di presidente del consiglio di amministrazione di Berkshire Hathaway, dopo essersi dimesso dalla carica di amministratore delegato alla fine dell'anno. A partire dal 1° gennaio 2026, Buffett rimarrà presidente del consiglio di amministrazione, mentre l'attuale vicepresidente del gruppo, Greg Abel, diventerà amministratore delegato, secondo quanto votato durante l'assemblea degli azionisti di Berkshire Hathaway di domenica.

Cosa è successo all'oracolo di Obama

Buffett, l'investitore noto come "l'oracolo di Omaha" per l'abilità nelle previsioni sui mercati finanziari, ha annunciato di voler lasciare la direzione della holding Berkshire Hathaway alla fine di quest'anno, dopo oltre 50 anni alla guida. Il suo successore designato, Greg Abel, attuale vicepresidente del conglomerato, prenderà le redini del gruppo, come già stabilito nel 2021. Durante l'assemblea annuale, Buffett ha affermato che il consiglio di amministrazione approverà ufficialmente la sua decisione nei prossimi mesi.

"Il commercio non dovrebbe essere un'arma”. Warren Buffett, investitore tra i più ricchi del mondo e guru della finanza si unisce al coro di 'no' dei big di Wall Street ai dazi Usa. Parlando all'assemblea annuale degli azionisti della società, tenutasi a Omaha in Nebraska, ha detto che le tariffe sono "un grosso errore". "Non credo sia giusto e non credo sia saggio", ha aggiunto. "Penso invece -ha ribattuto - che più il resto del mondo diventerà prospero, non a nostre spese, tanto più noi diventeremo prosperi e ci sentiremo più sicuri, e un giorno lo saranno anche i vostri figli”.

signore e signori: ecco a voi Berkshire Hathaway

Fondata come una piccola impresa tessile, Berkshire Hathaway è oggi uno dei più grandi conglomerati al mondo, con un valore superiore a 1.000 miliardi di dollari e possedendo marchi iconici come Geico, Duracell e Fruit of the Loom. L'annuncio del ritiro ha suscitato un'ovazione tra gli azionisti presenti a Omaha, segnalando una nuova fase nella storia del gigante finanziario.

gli effetti dei dazi sul bilancio del gruppo

Gli utili operativi di Berkshire Hathaway hanno risentito delle tensioni sui mercati innescate dalle tariffe di Trump segnando un calo del 14% a 9,64 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2025, con oltre 700 milioni di dollari di perdite legate ai cambi. “I nostri risultati operativi periodici possono essere influenzati nei periodi futuri dall'impatto degli eventi macroeconomici e geopolitici in corso, così come da cambiamenti in fattori o eventi specifici del settore o dell'azienda”, ha sottolineato Berkshire Hathaway nel suo rapporto sugli utili trimestrali pubblicato sabato. "Il ritmo dei cambiamenti di questi eventi, comprese le politiche commerciali internazionali e le tariffe, è accelerato nel 2025", ha aggiunto il gruppo rilevando che "permane una notevole incertezza sull'esito finale di questi eventi". Nel gotha della finanza americana sono varie le personalità che hanno contestato i dazi, tra questi il fondatore-miliardario dell’hedge fund Peshing square capital management Bill Ackman, l'ad di JPMorgan James Dimon e capo del team hedge-fund di Goldman Sachs Tony Pasquariello.