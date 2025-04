''L’operazione Natixis smantella Generali per le alleanze guardare a partner italiani''. Lo dice Francesco Gaetano Caltagirone L’imprenditore, azionista con oltre il 7% della compagnia, a pochi giorni dall'assemblea in un'intervista al Sole 24 Ore, sottolineando un concetto preciso: ''Cerchiamo concordia non ingovernabilità. La lista è sufficientemente lunga'' per bloccare l’intesa con i transalpini. Il riferimento è alla partnership con i francesi di Natixis nell’asset management.

L'imprenditore spazza via innanzitutto l'idea che la lista di minoranza lunga presentata, nel caso ricevesse più voti eleggendo sei consiglieri su tredici, porterebbe ingovernabilità. ''Non vedo perché un consiglio che andrebbe a rappresentare tutti gli azionisti non dovrebbe trovare un punto di incontro per operare nell’interesse della società e di tutti i soci. All’interno di Generali ci sono dirigenti che sono veri talenti che possono svolgere egregiamente qualunque compito. La concordia è un bene, la prepotenza è un male''.

Secondo Caltagirone si deve però capire che ''la lista presentata è di minoranza e non suggerisce nomi per il governo della società, ma è sufficientemente lunga per chiedere agli azionisti di bloccare lo sciagurato progetto Natixis. Tutte le persone ragionevoli sono preoccupate. Non c’è una valida ragione economica per fare l’operazione. Inoltre, per non duplicare i costi, si deve smantellare un’organizzazione che finora ha funzionato, costruita in quasi due secoli. Sarà un fatto irreversibile. Sarà impossibile esercitare una effettiva selezione e il controllo sugli investimenti e sulle attese di redditività. Ricordo che le masse di denaro sono degli assicurati e non di Generali''.

Per l'azionista dunque non si sono letture diverse sull'operazione: ''Sì, Generali dopo l’affaire Natixis sarà una società diversa e gli effettivi centri decisionali si trasferiranno altrove''.