Gli occhi del mondo sono tutti puntati a Roma, dove mercoledì 7 maggio inizierà il Conclave che porterà all'elezione del prossimo Pontefice. In molti si chiedono quanto, tra alloggi, vitto e spese varie tra abbigliamento e necessità varie, tutto questo possa costare. Un calcolo obiettivamente difficile, considerando che i cardinali chiamati all'elezione alloggeranno obbligatoriamente a Casa Santa Marta, struttura di proprietà della Santa Sede, ma che ha già fatto parlare di sé, non soltanto per essere stata scelta come residenza da Papa Francesco, ma anche per via di alcuni episodi finiti al centro delle cronache.

E' il caso di uno dei molti cardinali giunti dall'estero, convinto che a Santa Marta tutto fosse a carico del Vaticano, inclusi gli alcoolici del minibar in camera. Dopo aver invitato alcuni 'colleghi' per socializzare in vista del Conclave, il porporato ha condiviso con loro tutti i liquorini trovati nel frigo, salvo poi rimanere molto sorpreso quando si è accorto che gli erano stati addebitati in conto. Del resto Casa Santa Marta è pur sempre un albergo, anche se normalmente è riservato prelati, ospiti della Santa Sede e a visitatori selezionati su invito che soggiornano nella Città del Vaticano. Le camere sono molto semplici, hanno una zona notte con un letto singolo in legno, un armadio e due comodini; un salottino con una scrivania in legno, una poltrona e due sedie, oltre ad una libreria. Il bagno è 'en suite', ma anche in questo caso è estremamente essenziale. Il costo per camera può aggirarsi da 20-30 euro a 200 euro a notte. E va moltiplicato per ciascuno dei cardinali arrivati a Roma per il Conclave, che sono 133 dopo la rinuncia per motivi di salute da parte di due porporati.

Altra voce di spesa riguarda il viaggio che ciascun cardinale ha dovuto affrontare per recarsi a Roma: il costo degli spostamenti parrebbe aggirarsi oltre i 2mila euro per ciascuno, ma non è dato sapere se nel calcolo vanno inclusi anche gli assistenti al loro seguito. Considerata anche la durata del Conclave, al momento imprevedibile, l’impressione è che la cifra spesa nel 2013 in occasione dell'elezione di Papa Francesco, pari a 4,5 mln di euro che comprendevano anche i costi di gestione e della macchina organizzativa di competenza dello Stato italiano, tra cui le spese per il potenziamento della sicurezza e del trasporto pubblico locale, dei servizi di nettezza urbana, protezione civile e servizi sociali, potrà essere superata senza troppe difficoltà.