Così il presidente dell'associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot, automazione. Rosa sottolinea poi come i costruttori italiani dovranno gestire il dazio al 15% nel caso non vengano fatti passi avanti su una possibile esenzione del settore

L'accordo raggiunto tra Ue e Stati Uniti sulle tariffe "dal nostro punto di vista è complessivamente accettabile", afferma Riccardo Rosa, presidente dell’associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione. "Poteva essere migliore - sottolinea -, ma poteva anche paventarsi davanti a noi uno scenario peggiore. Portiamo a casa questo in attesa di conoscere i dettagli". L'attenzione resta alta, anche perché "gli Usa rappresentano il nostro primo mercato di destinazione, con 600 milioni di macchine vendute nel 2024, pari al 16% del totale esportato dal nostro settore”.

L’auspicio del presidente di Ucimu è "che le macchine utensili per la lavorazione dei metalli, di cui gli Stati Uniti hanno estremo bisogno poiché non hanno una produzione locale in grado di soddisfare la domanda interna particolarmente esigente in termini di tecnologia, siano inserite nella lista dei beni esentati dalla tassazione”. Se ciò non dovesse accadere, "i costruttori italiani di macchine utensili - rimarca Rosa -, la cui offerta è molto ben accreditata nel mercato statunitense che ne apprezza l’elevato contenuto tecnologico e la forte personalizzazione, dovranno capire come gestire il dazio al 15%. Ci rimboccheremo in ogni caso le maniche e lavoreremo come sempre per soddisfare la domanda locale che ha nell’aeronautica, difesa e meccanica varia i suoi principali settori di sbocco”.

“In ogni caso, l’incontro fissato per oggi pomeriggio, tra gli imprenditori e il ministro Antonio Tajani, che ha come target il raggiungimento dei 700 miliardi di export entro la fine della legislatura, è un segnale importante di attenzione alle esigenze del mondo produttivo e una dimostrazione di volontà nel ricercare nuove possibili vie per contenere gli effetti distorsivi di questa tassazione” conclude.