Per il 41,6% dei manager e banchieri presenti alla trentaseiesima edizione del workshop “Lo scenario dell’economia e della finanza”, organizzato da The European House Ambrosetti (Teha) Group a Villa d’Este, l’impatto dei dazi introdotti dal presidente statunitense Donald Trump è classificabile come "grave" o "molto grave" per il proprio business. Il dato emerge dal primo televoto effettuato durante l’evento, che vede coinvolti oltre 200 tra manager e rappresentanti del settore bancario, di cui solo il 16,7% ritiene che l’impatto sia poco rilevante.

L’analisi comparata suggerisce che gli effetti saranno più pesanti per l’Unione europea nel suo complesso rispetto alla sola economia italiana, rileva Teha. Il 65% dei partecipanti indica che l'impatto sull'Ue sarà grave o molto grave, contro il 41,3% per l’Italia. Sul fronte delle valute, il 60,9% prevede che l’euro sarà più forte del dollaro ad aprile 2026, mentre il 23,2% ritiene che avverrà il contrario.

Per quanto riguarda la performance aziendale, il 64,8% afferma che la propria impresa sta performando meglio o molto meglio rispetto alla concorrenza. Guardando alle previsioni di fatturato per il 2025, il 18,5% stima una crescita superiore al 10%, il 36,9% una crescita inferiore al 10%, mentre il 16,9% prevede una flessione fino al 10% e il 6,2% oltre il 10%. Sul fronte occupazionale, il 39,1% non prevede variazioni nell’organico, mentre il 33,3% stima un aumento inferiore al 10%.