Il 69% dei tedeschi ritiene importante poter utilizzare i contanti. Lo rivela un sondaggio pubblicato dalla Bundesbank. Solo circa il 9% non gli attribuisce alcuna importanza. Il 72% ritiene che il denaro contante sia molto o abbastanza importante. Nonostante alcuni svantaggi, come il lavoro nero, l'evasione fiscale e le rapine, la Banca centrale tedesca ritiene che sia sua responsabilità mantenere e promuovere il contante come mezzo di pagamento.

Tuttavia, contrariamente a quanto si pensa comunemente, un futuro basato sul denaro contante non è qualcosa di scontato, come dimostrano gli scenari della Bundesbank. La banca vede il pericolo di un andamento negativo nell'uso del contante. Pertanto, una domanda inferiore potrebbe ridurre il numero di costosi sportelli bancomat e punti di pagamento e i commercianti potrebbero essere indotti a smettere di accettare contanti per motivi di costo. Di conseguenza entro il 2037, l'uso del denaro contante potrebbe essere limitato e cessare di svolgere le sue funzioni sociali generali.

In Germania l'importanza dei pagamenti in contanti sta già rapidamente diminuendo. Mentre nel 2017 i consumatori effettuavano ancora circa tre quarti dei loro pagamenti quotidiani in contanti, nel 2023 lo facevano per poco meno della metà. Secondo i sondaggi periodici della Bundesbank, in termini di fatturato il contante rappresenta solo il 26% dei pagamenti privati. L'ultimo sondaggio è stato condotto nell'autunno del 2023 e ha coinvolto oltre 5.000 persone. I metodi di pagamento più utilizzati sono le carte di credito e di debito, nonché i moderni metodi di pagamento tramite telefoni cellulari e Internet.

La maggioranza relativa degli intervistati, pari al 48%, prevede che il denaro contante scomparirà dalla vita quotidiana entro 15 anni. Solo il 39% ritiene che continuerà a essere utilizzato così com'è adesso.

Esistono diverse argomentazioni a favore del denaro contante che godono di ampio sostegno tra la popolazione. I più importanti sono la sua accessibilità anche in caso di guasti tecnici, il suo valore educativo per i bambini, la protezione dei dati e l'anonimato, la partecipazione finanziaria di tutte le fasce della popolazione e la capacità di conservare banconote.

La Bundesbank, in collaborazione con la Banca centrale europea, vuole mantenere il contante nella zona euro. Finché i cittadini vorranno utilizzarlo, dovrà restare disponibile e accettato. A tal fine verrà ampliata la rete di filiali e saranno organizzati scambi tra i diversi stakeholder attraverso il cash forum creato lo scorso anno.