'Il banchiere di Dio', il podcast che racconta la storia di Roberto Calvi

Si intitola 'Il banchiere di Dio' il podcast disponibile su tutte le piattaforme audio (Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, ecc) che attraverso testimonianze originali e reperti audio inediti ripercorre la storia di Roberto Calvi, ex presidente del Banco Ambrosiano trovato impiccato a Londra il 18 giugno 1982 sotto il Ponte dei Frati Neri, e i segreti che si nascondono dietro la sua morte. Nelle otto puntate (le prima due sono già disponibili per l’ascolto, le successive saranno pubblicate una ogni lunedì) Nicolò Majnoni - autore e voce del podcast, italiano cresciuto negli Stati Uniti e avvocato specializzato nei mercati dei capitali - ci porta in un viaggio alla ricerca di verità nascoste dietro uno dei più grandi misteri della storia italiana; infatti, da oltre quarant’anni sono tante le domande dietro questa vicenda, prima di tutto se si sia trattato di un omicidio o di un suicidio.

Questa non è solo la storia della fine di uno dei banchieri più potenti d’Europa, ma un’indagine nelle pieghe di un sistema in cui il Banco Ambrosiano, lo Ior, la loggia P2, la Mafia e i servizi segreti si muovono nell’ombra, tra Roma, Londra e il Vaticano. Nicolò Majnoni prova a fare luce su cosa è accaduto davvero a Calvi, stretto nella morsa del Vaticano, della Mafia e di una loggia massonica segreta. 'Il banchiere di Dio' è una produzione originale Vois, basata sul podcast 'God's Banker' di Crooked Media e Campside Media. La versione in lingua italiana e quella in lingua inglese vengono pubblicate in contemporanea sulle piattaforme audio.

“L’idea di dedicarmi al podcast è nata mentre ero negli Stati Uniti e vivevo sulla mia pelle la prima ondata del fenomeno - spiega Francesco Tassi, ceo e founder di Vois, sottolineando la peculiarità di questo progetto -. Da allora il mercato americano è sempre stato un faro per noi, un modo per provare a leggere il futuro della nostra industry. È per questo che siamo particolarmente orgogliosi di far parte di questa partnership internazionale e di contribuire a dare la massima risonanza a una storia avvincente, che si sposa perfettamente con la nostra mission di Responsible Entertainment".