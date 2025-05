Il Cda di Generali prende formalmente atto dell’offerta pubblica di scambio volontaria lanciata da Mediobanca per rilevare il 100% di Banca Generali. Il Leone ha comunicato di aver avviato un percorso strutturato volto a comprendere e valutare nel dettaglio le condizioni dell’operazione e il suo impatto strategico. Il processo, scandito da una precisa calendarizzazione dei lavori, servirà a fornire al Cda tutti gli elementi utili per una decisione informata e per garantire la corretta informativa al mercato.

La proposta di Mediobanca — che detiene il 13% del capitale di Generali ed è storicamente legata al gruppo triestino — prevede di acquisire Banca Generali (oggi al 50,2% sotto il controllo del Leone) offrendo in cambio parte della sua partecipazione in Generali stessa. Un’operazione dai contorni complessi, che vede Mediobanca giocare un doppio ruolo: azionista influente e contropartita diretta nella trattativa.

Ma il via libera del Cda di Generali, da solo, potrebbe non bastare. Gli esperti avvertono che l’operazione, se qualificata come una manovra di M&A e non come un semplice scambio di azioni, richiederà l’intervento dell’assemblea degli azionisti. L'economista Marcello Messori all'Adnkronos: "L’eventuale via libera all’offerta da parte di Generali comporterebbe un significativo programma di riacquisto di azioni proprie (buyback), che supererebbe la soglia del 6%. Questo elemento renderebbe di fatto probabile il coinvolgimento dell’assemblea degli azionisti, configurando l’operazione come una manovra straordinaria e non come un semplice scambio di azioni".

Sicura invece, spiega Messori, la necessità di passare dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate del Leone, che ha il ruolo più delicato, quello di individuare eventuali conflitti d'interesse. Il Comitato è stato rinnovato oggi, a presiederlo Fabrizio Palermo. (di Andrea Persili)