Gli analisti di Deutsche Bank promuovono Intesa Sanpaolo: sottolineano la solidità del modello di business del gruppo, "ritenuto uno dei più resilienti in Europa grazie alla sua diversificazione operativa e al mancato coinvolgimento in operazioni di M&A, che spesso espongono le banche a rischi di esecuzione". Questo posizionamento, evidenziano, "favorisce Intesa rispetto ai concorrenti, soprattutto in un contesto di mercato potenzialmente più concentrato".

I risultati del primo trimestre 2025 hanno messo in evidenza una performance particolarmente robusta nel Wealth Management e nell’Asset Management, con commissioni da risparmio gestito in crescita dell’11% su base annua. Le commissioni legate alla protezione e alla gestione patrimoniale sono attese in crescita a doppia cifra per l’intero anno. La banca prevede una crescita delle commissioni nette a livello di gruppo nell’ordine dell’alta singola cifra, in netto miglioramento rispetto alle stime del consenso (+3/4%).

Anche il margine d’interesse (Nii) è stato confermato sopra i 14,6 miliardi di euro (livello del 2023), con previsioni di ulteriore aumento nel 2026. "Tutti i target strategici sono stati confermati - dicono - a testimonianza della capacità di generazione di utili del gruppo e della sua tenuta anche in presenza di shock esterni".

Per gli analisti di Deutsche Bank "l’attuale valutazione (pari a 9 volte l’utile per azione stimato 2025-26) non riflette pienamente il potenziale di Intesa Sanpaolo, in particolare per quanto riguarda l’esposizione a business capital-light e l’elevata visibilità sui ritorni di capitale. La banca resta tra le poche in Europa in grado di garantire un Rote strutturalmente a doppia cifra alta, intorno al 20%"