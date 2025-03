Le fondazioni bancarie azioniste di Intesa Sanpaolo - Compagnia di San Paolo (6,4815% del capitale sociale), Cariplo (5,3996% del capitale sociale), Cassa di Risparmio di Firenze, Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Cassa di Risparmio in Bologna e Cassa di Risparmio di Cuneo - propongono: in 19 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da nominare; l’elezione di Gian Maria Gros-Pietro quale presidente del Consiglio di Amministrazione e di Paola Tagliavini quale vice presidente del Consiglio di amministrazione; e indicano Carlo Messina per la posizione di Consigliere delegato e Ceo.