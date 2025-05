"Allora, la prima cosa che farei, se Unicredit decide di scalare Generali, chiamerei Andrea Orcel e gli direi fermati". Così l'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, scherza rispondendo a una domanda nel corso del Consiglio nazionale della Federazione autonoma bancari italiani iniziato oggi a Milano. Non manca, sempre sul filo della battuta, un riferimento al Leone di Trieste. "Generali? E' una sorta di stalkeraggio", dice Messina che poi spiega: "Io credo che essere con una quota di mercato rilevante comporta che determinate operazioni non verrebbero autorizzate e quindi è inutile forzare la mano", evidenzia. "Sia che si tratti di questioni antitrust, sia che si tratti di sicurezza nazionale, se tu vai troppo a forzare la mano, alla fine determini delle condizioni di incertezza che poi vanno a danni di tutti", dice.

Più in generale Messina sottolinea che lo spettacolo del risiko non mostri particolare eleganza, almeno fino adesso: "Per come si stanno costruendo le operazioni, per le modalità con cui si stanno sviluppando, devo dire che non è un'immagine da best practice: il Paese, secondo me, non sta mostrando una capacità di gestire con eleganza determinate fasi", dice per poi chiosare: "Devo dire che ad oggi io non vedo un grandissimo valore in quello che sta accadendo", sottolinea. "È ovvio che in questo momento la mia opinione è che prima si concludono queste fasi di grande incertezza, meglio è per il nostro Paese", afferma.

Poi un riferimento al golden power. "I temi del risparmio sono diventati sicurezza nazionale, ormai bisogna rendersi conto. E Intesa Sanpaolo è un elemento di sicurezza nazionale. E' una considerazione strategica sul mondo oggi''. Non manca infine una battuta sul tema del riarmo: "Parliamo di riarmo e invece di guardare i poveri, pensiamo a comprare le armi", dice Messina. "In un paese che non c'è la bomba atomica non capisco che cosa dobbiamo fare noi con tutte queste armi. Certo che possiamo fare il grande riarmo ma con tutti i poveri che abbiamo in questo paese dobbiamo capire come usare il debito pubblico" (di Andrea Persili)