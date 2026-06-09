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Intesa Sp lancia l'Opas e Mediobanca può tornare in Champions: cosa fa Mps ora

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Intesa Sp lancia l'Opas e Mediobanca può tornare in Champions: cosa fa Mps ora
09 giugno 2026 | 20.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Attesa, ma anche soddisfazione. Secondo quanto riferiscono diverse fonti all'AdnKronos, le parole dell'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, non sono passate inosservate a Piazzetta Cuccia: dalla valorizzazione del marchio di Mediobanca fino alla possibilità di tornare a giocare in Champions. Tra i manager - spiegano - sarebbe stato particolarmente apprezzato il riconoscimento pubblico del lavoro svolto negli ultimi anni e della forza del marchio Mediobanca.

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Le stesse fonti mettono in evidenza che il forte interesse manifestato da più soggetti - l'offerta di Intesa Sp e anche la proposta di Banco Bpm - rappresentino una conferma del valore industriale della banca e delle attività sviluppate nel wealth management, nel consumer finance e nel corporate & investment banking. Un riconoscimento, spiegano, della centralità dell'istituto di Piazzetta Cuccia nel sistema finanziario italiano.

Tra gli addetti ai lavori — spiegano altre fonti finanziarie — prevale l'idea che difficilmente l'Opas di Intesa Sanpaolo possa non andare a buon fine. Almeno per quattro ragioni. La prima riguarda il successo delle precedenti operazioni condotte dal gruppo guidato da Carlo Messina; la seconda è la sostanziale neutralità benevola mostrata dalla politica; la terza è la possibilità che due soci del calibro di Delfin e Caltagirone possano intravedere un'opportunità in questa operazione di consolidamento, anche alla luce delle dinamiche di governance a Siena; la quarta è rappresentata dall'attrattività del premio in contanti offerto da Intesa.

Alessandro Cominelli, Executive Director di Cfe Finance, spiega all'AdnKronos che "a questo livello di concambio, se guardiamo i fondamentali, Mps è ancora sottovalutata rispetto ai multipli trattati da banca Intesa, ecco perche’ ci sarebbe un potenziale spazio di rilancio da parte di Intesa per convincere gli azionisti di Mps ad aderire all'ops". Per quanto riguarda Intesa, spiega ancora Cominelli, "un esborso un po’ più alto potrebbe penalizzare i prezzi di quest’ultima, in quanto è la potenziale acquirente della banca toscana".

Ma, chiosano altre fonti di Borsa all'agenzia di stampa, è difficile - dato l'esborso in cash di Intesa - che possa arrivare una controfferta cash in grado di eguagliare quella di Intesa. Sempre secondo quanto apprende AdnKronos, Mps si prenderà tutto il tempo necessario per valutare l'offerta, tenuto conto che dovranno essere valutate sia l'offerta di Intesa che la proposta di Banco Bpm. (di Andrea Persili)

Riproduzione riservata
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Opas Champions Wealth management Consumer finance Corporate & investment banking
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