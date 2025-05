“Le due offerte, di Mediobanca su Banca Generali e di Mps su Mediobanca, sono compatibili . Più che rispondere io ha risposto Lovaglio dicendo che anzi l’operazione diventa ancora più interessante per cui questo lo decide chi ha lanciato l’offerta”. Così l’ad di Banca Mediolanum, Massimo Doris, in occasione della Convention della Banca.

Sulla prospettiva di rimanere soci Doris spiega: "Penso di sì, credo che rimarremo soci anche se saranno ancora più concorrenti nostri. Lo sono diventati quando hanno creato CheBanca!, lo sono diventati ancora di più con la trasformazione in Mediobanca Premier". "Non penso che cambieremo ma - aggiunge - di certo i due cda saranno chiamati a valutare molto bene perché ci sono due grossi cambiamenti in atto". "Se andranno a buon fine tutte e due le operazioni, una sola o nessuna? Non lo so”, ha detto Doris.

Con Alberto Nagel “ci siamo sentiti al telefono, ma un incontro formale ancora non c’è stato. Non ho in programma per ora un incontro con Nagel, ci siamo sentiti per telefono, mi ha illustrato l’operazione”.