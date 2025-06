“Procedere con la convocazione dell’Assemblea degli azionisti prima della negoziazione degli accordi distributivi, processo che potrebbe richiedere mesi di lavoro, è una scelta fatta nell’esclusivo interesse alla trasparenza nei confronti del mercato, delle autorità di vigilanza e della controparte". Così fonti di Mediobanca replicano in serata alla nota di VM 2006 del Gruppo Caltagirone. "Non è chiaro, in particolare, perché la controparte dovrebbe negoziare degli accordi distributivi senza alcuna certezza in ordine al sostegno degli azionisti di Mediobanca all’offerta, né come si potrebbe lasciare in sospeso per mesi il mercato, gli azionisti e le autorità di vigilanza circa l’effettivo concretizzarsi dell’offerta", sottolinea.

"Va ricordato poi come la negoziazione e altresì la conoscenza nei dettagli degli accordi di distribuzione non rientrino in nessun caso tra le prerogative dell’Assemblea dei Soci che, nel caso di specie, è chiamata, in virtù della passivity rule cui è sottoposta Mediobanca in questo momento e solo in virtù di questa, a confermare agli amministratori la discrezionalità che è loro tipicamente propria nella negoziazione e definizione dei citati accordi commerciali”, prosegue.

“Infine”, fanno rilevare le fonti che “la richiesta di posticipare a data da definirsi l’Assemblea dei Soci conferma l’evidente conflitto di interessi del socio Caltagirone - presente sia nell’azionariato di Mediobanca che di Generali che di Bmps- che il Cda ha già evidenziato con il comunicato del 28 gennaio scorso".