Il Ceo di Generali, Philippe Donnet, ha ribadito, durante una call con la stampa che il Gruppo si prenderà il tempo necessario "per fare le cose bene", sottolineando come ciò che conti sia "mantenere l'opzionalità"

Bocce ferme per l’ops di Mediobanca su Banca Generali dopo che il ceo di Generali, Philippe Donnet, ha ribadito la volontà del Gruppo di valutare a fondo l’offerta: “Non ci sono vincoli di tempi, prenderemo il tempo che ci vuole per fare le cose bene”. Da giugno “la situazione non è cambiata”. Anzi, “la mia impressione è che questa offerta specifica si svolga all’interno di una partita più complicata, collegata ad altre in corso e non definite” ha detto all’Adnkronos Marco Gambaro, economista e professore di Economia applicata all’Università degli Studi di Milano. "Non sembra dunque esserci alcuna ragione pratica - aggiunge - perché Mediobanca anticipi l’assemblea" al 21 agosto.

Molti degli interlocutori coinvolti “hanno scelto un approccio più cauto”. Mediobanca si trova sotto l’attacco di Mps dallo scorso luglio, quando la banca guidata dall’ad Luigi Lovaglio ha lanciato un ops su Piazzetta Cuccia. Una mossa “industrialmente sensata e necessaria per non trovarsi sotto scacco di Monte dei Paschi”. Non ci fosse stato l’affondo della banca toscana “non penso Mediobanca avrebbe agito”, aggiunge Gambaro. "Non sembra dunque esserci alcuna ragione pratica - aggiunge Gambaro - perché Mediobanca anticipi l’assemblea al 21 agosto".

Gli altri attori in campo, che potrebbero pesare sulla bilancia, “hanno paura di mettere la mano su un piatto che potrebbe rivelarsi quello sbagliato, sia per la loro azienda che per collocazione personale”. “Ognuno vuole rimanere in sella – incalza il professore –. È una di quelle situazioni dove l’incertezza regna sovrana. È un gioco al rimpiattino”. L’ad del Leone di Trieste lo ha ribadito, si tratta di una trattativa complessa, ma fattibile. Di tempistiche definite non se ne parla: “I tempi non sono infiniti, ma ci prenderemo il necessario a valutare bene le cose”. E quando Generali sarà pronta “comunicheremo il tipo di accordi che abbiamo raggiunto”. Al momento è prematuro: “I tempi sono nostri e quello che conta è mantenere l’opzionalità” ha ribadito Donnet.