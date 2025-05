Mfe: da assemblea ok a emissione nuove azioni A a servizio opa su ProSiebenSat

L'assemblea degli azionisti di Mfe-MediaForEurope tenutasi in data odierna ha deliberato di autorizzare il Consiglio di amministrazione della società ad emettere nuove azioni ordinarie di categoria 'A' al servizio dell’offerta pubblica di acquisto sulla totalità di azioni di ProSiebenSat.1 Media Se (P7), annunciata da Mfe lo scorso 26 marzo 2025 e che prevede un corrispettivo in parte in denaro e in parte in natura.

L'autorizzazione potrà essere esercitata dal consiglio di amministrazione di Mfe, nei limiti dell’ammontare massimo del capitale sociale autorizzato, non oggetto di alcuna modifica da parte dell'assemblea, nella misura necessaria a soddisfare il concambio delle azioni P7 portate in adesione all'offerta, con esclusione quindi del diritto di opzione degli azionisti di Mfe.

Il rendiconto delle votazioni e il verbale dell'assemblea saranno resi disponibili in conformità all’applicabile disciplina vigente.