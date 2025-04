L'assemblea degli azionisti di Moncler, riunitasi oggi sotto la presidenza di Remo Ruffini, ha approvato il bilancio di esercizio 2024, la distribuzione di un dividendo pari a euro 1,30 per azione e ha nominato il nuovo Consiglio di amministrazione.

Il nuovo Cda, in carica per il triennio 2025-2027, fino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2027, è composto da 15 membri. Sulla base delle due liste presentate, sono stati nominati Remo Ruffini, Marco De Benedetti, Robert Philippe Eggs, Luciano Santel, Alexandre Arnault, Bettina Fetzer, Alessandra Gritti, Diva Moriani, Sue Nabi, François-Henri Bennahmias, Geoffroy van Raemdonck, Gabriele Galateri di Genola e Maria Sharapova, tratti dalla lista presentata dall’azionista Double R, titolare di una partecipazione rappresentativa del 16,87% del capitale sociale di Moncler, che ha conseguito una percentuale di voti pari al 58,365% dei presenti. E Cesare Conti e Anna Zanardi, tratti dalla lista presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio ed investitori istituzionali internazionali e nazionali, titolare di una partecipazione rappresentativa dell’1,58% del capitale sociale di Moncler, che ha conseguito una percentuale di voti pari al 41,143%.

L'assemblea ha altresì deliberato in merito ai compensi da attribuire al Consiglio di amministrazione e ha determinato in massimi 1,53 milioni di euro lordi annui l’importo del compenso complessivo da attribuire al Cda, di cui 20.000 euro per ciascun amministratore esecutivo, 100.000 euro per ciascun amministratore non esecutivo ed ulteriori massimi 30.000 euro per la partecipazione ai singoli comitati interni al Consiglio; compenso che è da intendersi non inclusivo del compenso da attribuirsi agli amministratori investiti di particolari cariche.

L'assemblea ha altresì approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, deliberando la distribuzione di un dividendo unitario lordo pari a 1,30 euro per azione, per complessivi 351.788.377 euro, fermo restando l’effettivo numero di azioni legittimate al pagamento da determinarsi in data 20 maggio 2025. La data di stacco della cedola sarà il 19 maggio 2025, con pagamento il 21 maggio 2025.

Nel corso dell'assemblea, infine, è stato presentato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 che ha chiuso con ricavi pari a 3,108 miliardi di euro nel 2024, in crescita del 7% a cambi costanti, cFX, (+4% a cambi correnti) rispetto a 2,984 miliardi nel 2023. Tali risultati includono i ricavi del marchio Moncler pari a 2,707 miliardi e quelli del marchio Stone Island pari a 401,6 milioni di euro.