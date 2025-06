Tutto pronto per l'inizio del Mondiale per Club. Domenica 15 giugno inizierà la prima edizione del nuovo torneo organizzato dalla Fifa. Saranno 32 le squadre partecipanti, provenienti da ogni continente e pronte ad accaparrarsi un montepremi da favola e incassi da sogno per ogni partita giocata. Il bottino in palio - 1 miliardo di dollari, circa 865 milioni di euro – è diviso tra un montepremi garantito e un secondo legato alle performance.

Mondiale per Club, quanto vale la partecipazione

I club europei incasseranno una cifra compresa tra 11,8 e 35,4 milioni di euro, in base a una classifica che tiene conto di criteri sportivi e commerciali. I club del Sud America porteranno a casa circa 15 milioni di dollari (14 milioni di euro), mentre i club di Nord, Centro America e Caraibi 9,5 milioni di dollari (8,8 milioni di euro). Anche le squadre asiatiche e africane porteranno a casa 9,5 milioni di dollari (8,8 milioni di euro), per i club dell'Oceania il bottino invece sarà di 3,6 milioni di dollari (3,3 milioni di euro).

Mondiale per Club, gli incassi per i risultati

C'è poi una parte consistente di incassi legata all'andamento di ogni squadra nel torneo. Ogni club guadagnerà:

- 2 milioni di dollari (1,8 milioni di euro) per vittoria (ma solo nella fase a gironi);

- 1 milione di dollari (930mila euro) per pareggio (ma solo nella fase a gironi);

- 7,5 milioni di dollari (6,9 milioni di euro) per la qualificazione agli ottavi;

- 13,125 milioni di dollari (12,2 milioni di euro) per la qualificazione ai quarti;

- 21 milioni di dollari (19,5 milioni di euro) per la qualificazione alla semifinale;

- 30 milioni di dollari (27,8 milioni di euro) in caso di finale;

- 40 milioni di dollari (37 milioni di euro) per la squadra vincitrice.

Mondiale per Club, gli incassi di Inter e Juve

Le 12 squadre europee del Mondiale per Club saranno ordinate in una classifica che tiene conto di criteri sportivi e commerciali. Real Madrid e Manchester City (superpotenze per andamento in Champions degli ultimi anni e fatturato) si giocheranno così la parte maggiore dei guadagni per la partecipazione, di 36 milioni. E Inter e Juve? I nerazzurri sono settimi, dietro a Real e City, Bayern Monaco, Psg, Chelsea e Borussia Dortmund, e dovrebbero avere un minimo garantito di 24 milioni (tra ogni posizione del ranking c'è una differenza di circa 2 milioni). I bianconeri, che saranno noni o decimi, partiranno da 18-20 milioni. Un bottino a cui aggiungere i vari premi performance e che, in caso di finale, potrebbe potrebbe portare a ulteriori 100 milioni per le due squadre italiane impegnate nella manifestazione.