Mps-Mediobanca, fusione efficace entro fine 2026: concambio di 2,45 azioni

News da Piazza Salimbeni e Piazzetta Cuccia. I consigli di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena e di Mediobanca hanno approvato il progetto di fusione, fissando il concambio nella misura di n. 2,450 azioni di Mps, prive di indicazione di valore nominale, per ciascuna azione ordinaria Mediobanca in circolazione, anch’essa priva di valore. nominale. Il progetto di fusione sarà sottoposto all'approvazione delle assemblee straordinarie degli azionisti di entrambi gli istituti e si prevede che la fusione divenga efficace entro la fine del 2026.

La fusione, si legge in una nota, è coerente e consentirà di dare piena attuazione al perseguimento degli obiettivi industriali e finanziari e delle sinergie industriali, pari a circa 0,7 miliardi. La Fusione, insieme alle operazioni di riorganizzazione, ha l’obiettivo di creare un unico gruppo bancario integrato, preservando al contempo le identità, i brand e le aree di eccellenza delle due istituzioni e delle relative risorse professionali. Tenuto conto del rapporto di cambio, a esito della fusione, l’assetto del capitale sociale di Mps vede Delfin al 16,1%, Gruppo Francesco Gaetano Caltagirone al 9,4%, Blackrock al 4,6%, Mef 4,5%, Banco Bpm 3,4% e flottante 62,0%.

Secondo quanto apprende AdnKronos da fonti qualificate, il board dell’istituto senese si presenta ora compatto sulla strategia e sulla visione. In questo quadro il clima interno è descritto come sereno, stretto attorno a una linea "unita e compatta" sulla prosecuzione del percorso strategico già tracciato.

Per quanto riguarda il rinnovo degli organi sociali, avanti tutta sui profili indicati per la carica di ad. Secondo quanto apprende AdnKronos dalle oltre 500 pagine relative alla selezione dei candidati al vertice, si tratta di profili con curriculum differenti ma complementari: la scelta di presentare più nomi risponderebbe proprio all’esigenza di garantire competenze diversificate all’interno del consiglio.

Si tratta poi di una terna di nomi "perfettamente in linea con le indicazioni della Bce", che richiama l’attenzione su alcuni requisiti ritenuti centrali per il futuro amministratore delegato di Banca Monte dei Paschi di Siena: una “chiara” autonomia di giudizio e una “rilevante esperienza bancaria”. Due elementi considerati essenziali alla luce delle sfide del ruolo e della complessità dell’istituto, e che sono stati tenuti pienamente tenuti in considerazione nel processo di selezione dei candidati per la lista “corta” del nuovo consiglio di amministrazione. Caratteristiche che i tre profili indicati – Corrado Passera, Carlo Vivaldi e Fabrizio Palermo – rispettano a pieno.

Tutte le liste presentate dai soci dovranno pervenire a Siena almeno 25 giorni prima dell'assemblea e quindi entro il 21 marzo prossimo. A quanto si apprende non è noto quali saranno le prossime mosse di Luigi Lovaglio, mentre - a margine di un evento a Milano - Maria Luisa Gota, presidente di Assogestioni, ha sottolineato che il comitato dei gestori "lavora con un calendario molto fitto e ci sono riunioni quasi quotidiane che vanno avanti su tutti i dossier che sono aperti", compresa la presentazione della lista per l'assemblea di primavera di Mps. Intanto, lato Piazza Affari, oggi Mediobanca ha chiuso in rialzo del 5,04%, mentre Monte dei Paschi è avanzata del 4,95%. "Si aspetta l’eventuale delisting di Mediobanca e questo potrebbe rendere ancora interessante il titolo", commenta all'AdnKronos Alessandro Cominelli, Executive Director di Cfe Finance, sottolineando che oggi "Mps ha recuperato circa 1 miliardo di capitalizzazione mentre Mediobanca, anche essa in rialzo del 5 per cento, con 400 milioni in più di capitalizzazione". Sulle perdite dei giorni scorsi l'Executive Partner di Copernico Sim, Pietro Calì, spiega all'agenzia di stampa di non drammatizzare: "È una fase - dice - in cui qualsiasi operazione su questi titoli è puramente speculativa e, causa guerra, il mercato è tanto volatile, soprattutto sul settore bancario". (di Andrea Persili)