A metà maggio, il prezzo dell’oro è sceso al di sotto della soglia dei 3.200 dollari l’oncia, segnando una delle flessioni più significative degli ultimi mesi. Il metallo giallo, tradizionale bene rifugio in tempi di incertezza, ha risentito dell’ottimismo diffuso sui mercati finanziari dopo segnali di distensione tra Stati Uniti e Cina sul fronte commerciale, per la guerra dei dazi.

Questo miglioramento del sentiment di rischio ha spinto molti investitori a spostare temporaneamente le proprie posizioni dall’oro verso asset più rischiosi, come le azioni. Tuttavia, secondo Peter Kinsella, Global Head of Forex Strategy di Ubp, si tratta probabilmente di un calo di breve durata. Nonostante la momentanea debolezza, le fondamenta che supportano la domanda di oro rimangono solide. Le banche centrali, in particolare, continuano ad accumulare riserve auree come strumento di diversificazione e difesa contro l’inflazione e l’instabilità valutaria. Anche la domanda da parte dei consumatori, soprattutto in Asia, resta sostenuta.

In questo contesto, la flessione dell’oro potrebbe rappresentare un’opportunità di acquisto per gli investitori strategici. Il prezzo attuale potrebbe infatti rivelarsi un punto d’ingresso interessante in vista di un possibile rimbalzo nei prossimi mesi, soprattutto se dovessero riaffiorare elementi di incertezza macroeconomica o geopolitica. Il calo sotto i 3.200 dollari l’oncia non segna necessariamente un’inversione di tendenza. Piuttosto, potrebbe essere visto come un breve momento di pausa all’interno di un trend di lungo periodo ancora sostenuto. Per gli investitori orientati alla stabilità e alla protezione del capitale, l’oro resta un asset da monitorare con attenzione.