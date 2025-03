Porsche non porterà avanti il ​​piano di sviluppo del Nardò technical center in Puglia. ''Per ampliare la propria gamma di servizi, Porsche aveva recentemente presentato un piano di sviluppo per Ntc. Ora l'azienda ha deciso di non procedere con il piano di sviluppo''. Lo comunica la casa automobilistica in una nota. A marzo 2024, si ricorda, la regione Puglia ha deciso di sospendere l'accordo di programma per l'approvazione del piano di sviluppo, da ultimo fino a fine marzo 2025. ''L'attuale decisione di Porsche è il risultato di una riflessione completa e di intense discussioni con vari stakeholder negli ultimi mesi'', si spiega.

Questa considerazione, spiega la casa automobilistica, ''ha incluso prospettive sociali, ambientali ed economiche. In particolare, l'attuale contesto difficile e le mutate circostanze per l'industria automobilistica globale hanno svolto un ruolo significativo in questa decisione. Ntc rimane una parte importante delle capacità di sviluppo e collaudo integrate di Porsche, nonché un partner importante per l'industria automobilistica internazionale. I test sui veicoli continueranno a essere condotti presso il sito, accelerando le tecnologie di mobilità innovative'', si assicura.

Nella nota si ricorda che l'Ntc è una sede centrale per i test dei veicoli per Porsche e molti altri produttori di automobili in tutto il mondo. Nel 2012, Porsche ha acquisito Ntc in Puglia. Oggi, Ntc ''è una parte importante delle capacità di sviluppo e collaudo integrate di Porsche engineering. Da allora, il sito di collaudo è stato costantemente modernizzato per ottimizzare ulteriormente i test delle future tecnologie di mobilità. Ntc è operativa tutto l'anno e supporta i clienti globali nel settore automobilistico''.