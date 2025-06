Risiko bancario: Pecuniami, "Cosa è il credit crunch e perché bisogna fare attenzione" - Video

Occhio al risiko bancario, una delle esternalità può essere rappresentato dal credit crunch. A lanciare l'allarme all'Adnkronos è Aminata Gabriella Fall, economista femminista: sul web conosciuta come "Pecuniami". "In caso di fusione tra due banche - spiega - se un'impresa aveva una linea di credito con ciascuna di esse, potrebbe trovarsi con una sola linea nel nuovo gruppo, magari ridotta rispetto al totale precedente", sottolinea. "Questo crea un nuovo tipo di rischio per l'impresa. Inoltre, potrebbe diventare ancora più difficile accedere al credito, perché i soggetti presenti sul territorio diventano sempre meno..".