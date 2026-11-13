circle x black
Cerca nel sito
 

Rosa (Aibe): 'Combinazione Bpm-Agricole Italia è M&A nazionale con valenza europea, diverso da Unicredit-Commerz'

sponsor

Il presidente dell'Associazione italiana banche estere mette in guardia: "No al golden power per finalità protezionistiche"

Rosa (Aibe): 'Combinazione Bpm-Agricole Italia è M&A nazionale con valenza europea, diverso da Unicredit-Commerz'
Segui Adnkronos su Google
13 novembre 2026 | 17.11
Andrea Persili
LETTURA: 1 minuti

"Quella tra Banco Bpm e Crédit Agricole Italia è formalmente un’operazione di consolidamento nazionale, perché coinvolge due banche che operano in Italia. È evidente, tuttavia, che il rafforzamento di un grande gruppo bancario come Crédit Agricole conferisce all’operazione anche una dimensione europea". Così all'AdnKronos Guido Rosa, presidente dell'Associazione italiana banche estere (Aibe).

"Diverso è il caso UniCredit-Commerzbank, che rappresenta un’acquisizione transfrontaliera a tutti gli effetti. Occorre però distinguere tra acquisizioni e vere fusioni transfrontaliere", sottolinea.

"Le prime seguono logiche industriali e di mercato relativamente più lineari, mentre le seconde pongono questioni più complesse, soprattutto sul piano della governance e degli equilibri decisionali tra Paesi diversi", dice ancora.

"È su questo terreno che l’Europa deve ancora compiere passi avanti per favorire la nascita di autentici gruppi bancari europei", sottolinea.

Riguardo al possibile uso del golden power, spiega Rosa, si tratta "di uno strumento legittimo per tutelare gli interessi strategici nazionali, ma occorre evitare che venga utilizzato con finalità protezionistiche, ostacolando operazioni che possono contribuire al rafforzamento e alla competitività del sistema bancario europeo".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Tumori, l'appello video di Jessica Scarpa: "Daraxonrasib per tutti i pazienti, firmate la petizione"
Mister Alvini e l'aneddoto sul fantacalcio: "Babbo, Raimondo gioca?" - Video
Frosinone Calcio, Alvini: "Salvezza è la base per creare un futuro importante" - Video
Napoli, arriva nuovo polo di innovazione e sviluppo - Video
Truffe ad anziani nel Nord Italia, carabinieri recuperano pacchi con oro, denaro e pistole a Napoli - Video
Microsoft, problemi per Outlook, Copilot e Teams - Video
News to go
Maltempo, allerta rossa in Toscana
Allarmi bomba, studenti romani: "La mail non era credibile ma c'è un po' di angoscia" - Video
Maxi rissa fra lottatori Mma, le immagini della scazzottata in un hotel di Dubai
Usa, sparatoria a Washington con diversi feriti: sospetto barricato in un appartamento - Video
News to go
Stretta sugli influencer, stop alla pubblicità nascosta
Donazione organi, le domande degli studenti nel docufilm "La scelta" - Il trailer


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza