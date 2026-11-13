Rosa (Aibe): 'Combinazione Bpm-Agricole Italia è M&A nazionale con valenza europea, diverso da Unicredit-Commerz'

"Quella tra Banco Bpm e Crédit Agricole Italia è formalmente un’operazione di consolidamento nazionale, perché coinvolge due banche che operano in Italia. È evidente, tuttavia, che il rafforzamento di un grande gruppo bancario come Crédit Agricole conferisce all’operazione anche una dimensione europea". Così all'AdnKronos Guido Rosa, presidente dell'Associazione italiana banche estere (Aibe).

"Diverso è il caso UniCredit-Commerzbank, che rappresenta un’acquisizione transfrontaliera a tutti gli effetti. Occorre però distinguere tra acquisizioni e vere fusioni transfrontaliere", sottolinea.

"Le prime seguono logiche industriali e di mercato relativamente più lineari, mentre le seconde pongono questioni più complesse, soprattutto sul piano della governance e degli equilibri decisionali tra Paesi diversi", dice ancora.

"È su questo terreno che l’Europa deve ancora compiere passi avanti per favorire la nascita di autentici gruppi bancari europei", sottolinea.

Riguardo al possibile uso del golden power, spiega Rosa, si tratta "di uno strumento legittimo per tutelare gli interessi strategici nazionali, ma occorre evitare che venga utilizzato con finalità protezionistiche, ostacolando operazioni che possono contribuire al rafforzamento e alla competitività del sistema bancario europeo".