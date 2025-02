Tempo di Ops, azione contro azione. Il risiko bancario impazza, tutti parlano di consolidamenti bancari: obiettivo rafforzare le economie di scala. Qualche analista azzarda: "Serve ritoccare i prezzi al rialzo". Altri spiegano all'Adnkronos che i premi sono bassi perché "già li stiamo pagando molto di più rispetto a due anni fa". Unicredit, Banco Bpm e anche Popolare Sondrio - questo il ragionamento - sono cresciute a doppia cifra negli ultimi due anni, in alcuni casi anche del 100%. Fatto sta che in molti del settore concordano: "Difficile ipotizzare che i matrimoni bancari vadano in porto senza qualche forma di rilancio". Ne parla all'Adnkronos Alessandro Cominelli, head of Fixed income desk in Cfe Finance.

Risiko bancario: inizia la fase dei rilanci. Banco Bpm offre 7 euro su Anima. Unicredit apre a un ritocco.

"È molto probabile assistere a un ritocco intorno agli attuali prezzi di mercato. Il mercato nei fatti sta già anticipando un rialzo"

Gli analisti sull'Ops di Unicredit notano un gap di quasi 3 miliardi. È ipotizzabile un rilancio con offerta mista (cash-azioni) modello Intesa Sp su Ubi Banca?

"Vediamo poco probabile una offerta mista, molto piu’ probabile un rilancio con Ops".

Sarebbe sostenibile per Unicredit?

"Sicuramente sì, senza alcun problema".

Mps su Mediobanca, di quanto potrà essere il rilancio? Anche qui: sarebbe sostenibile?

"Per il momento ancora sostenibile, ma il rilancio difficile da stimare ancora: Mediobanca vede la mossa ancora con troppo ostilità. Saranno da monitorare gli sviluppi e i contatti fra i vertici delle due banche".

Bper e Banco Popolare di Sondrio? Qui la distanza è più bassa?

"Qui le probabilità di concretizzarsi sono molto piu’ alte rispetto a quelle di Mediobanca-Mps, la distanza e’ sicuramente molto piu’ bassa".

Quale tra queste Ops è quella con la maggiore possibilità di andare in centro e quale quella che ha la minore probabilità?

"Vedo una maggiore probabilità Bper e Popolare Sondrio, mentre una minore per Mediobanca-Mps".

Intesa Sp davvero andrà da sola?

"Sì, andrà da sola per il momento, a breve non si vede nessuna strategia in atto".

Si parla delle potenzialità per il mercato bancario dal Risiko, ma quali sono i rischi?

"L’unico grande rischio potrebbe essere l’eccessiva concentrazione bancaria (pochi grandi gruppi) pero’ è quello che si puo’ constatare in Europa, il vantaggio sicuramente e’ quello delle economie di scala che si possono realizzare favorendo un aumento dei profitti ed una maggiore razionalizzazione dei costi". (di Andrea Persili)