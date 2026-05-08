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Unicredit-Commerz, Gros: "Da Orlopp aperture, difficile che Berlino blocchi l'operazione"

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Unicredit-Commerz, Gros:
08 maggio 2026 | 16.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Bettina Orlopp, ceo di Commerz, ha dato la disponibilità a sedersi di nuovo al tavolo delle trattative con Unicredit con un premio più alto. "Si tratta senz’altro di un'apertura", commenta parlando all'AdnKronos l'economista tedesco della Bocconi, Daniel Gros.

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Nessun blocco efficace da parte del governo tedesco?

"Ho sempre pensato che alla fine il governo tedesco avrebbe avuto delle difficoltà ad impedire l’operazione.. ma.."

Ma cosa?

"Immagino anche che alla fine Unicredit dovrà qualche garanzia per l’impiego per appannare la paura dei sindacati"

A proposito di grande paura, i sindacati tedeschi difendono i 3mila esuberi decisi da Commerz per impedire la presa da parte di Unicredit. Come si spiega questo doppio standard?

"I sindacati tedeschi preferiscono i 3mila rispetto a quello che temono da Unicredit. Una garanzia maggiore potrebbe ridurre la resistenza".

Cosa sta facendo Commerz?

"La parte tedesca sta facendo quello che Unicredit vorrebbe fare. L’unica cosa che non possono fare da soli, è sfruttare le sinergie della fusione dei due. Ma non ho ancora visto delle stime convincenti di queste sinergie" (di Andrea Persili)

Riproduzione riservata
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Tag
fusione bancaria operazione Unicredit Commerz sindacati tedeschi
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