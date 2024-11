Unicredit: Orcel fa shopping in casa e compra 3.600 azioni, sborsati 144mila euro

Un po' di shopping domestico per Andrea Orcel, amministratore delegato di Unicredit, che ha acquistato 3.600 azioni della banca che guida, sborsando il modico prezzo di 40,005 euro l'una, per un totale di 144 mila euro circa. La prossima settimana, intanto, si preannuncia un incontro decisivo, con UniCredit e Commerzbank pronte a rivedersi per la seconda volta. Il corteggiamento di UniCredit verso la seconda banca tedesca è in pieno fermento, e Orcel punta a risolvere la questione entro un anno, senza mostrare segni di ansia.

Del resto, mercoledì scorso è stato chiaro: "Se Commerzbank o qualsiasi altra acquisizione porta valore, è fantastico; altrimenti, passeremo oltre". Forse, l'acquisto delle azioni è un invito alla fiducia (più o meno voluto) per Bettina Orlopp, Cfo di Commerzbank, qualora i numeri da record di Unicredit non fossero già abbastanza persuasivi: 7,7 miliardi di euro di utile netto nei primi nove mesi dell’anno, con un balzo del 16% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.