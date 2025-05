"Noi di Unicredit siamo in prima fila per garantire prosperità e sviluppo sociale"

"Il discorso del Governatore oggi ha sottolineato quanto il sistema bancario nazionale sia solido ed efficiente, con un miglioramento dei principali ratio. Le banche sono impegnate nel sostenere la crescita del Paese". Così l'amministratore delegato del Gruppo Unicredit, Andrea Orcel, a margine Relazione Annuale della Banca d'Italia a Roma.

"Noi di Unicredit siamo in prima fila per garantire prosperità e sviluppo sociale. In questo momento di forte turbolenza macroeconomica Unicredit è pronta a finanziare la domanda di credito di famiglie e imprese, in particolare quella delle Pmi, che sono al centro del sistema economico dell'Italia".