L'amministatore delegato di Unicredit Andrea Orcel ha inviato alcune lettere al governo tedesco, obiettivo perorare l'acquisizione di Commerzbank. Secondo Orcel, la fusione sarebbe un’opportunità per creare un nuovo “campione bancario nazionale” in Germania, capace di sostenere il rilancio economico del Paese, in linea con le priorità del nuovo governo federale. "Il caso UniCredit-Commerzbank mette in luce la crescente tensione tra l’obiettivo di una maggiore integrazione bancaria europea e la volontà degli Stati membri, in questo caso la Germania, di preservare la propria sovranità finanziaria", commenta all'Adnkronos Marta Degl'Innocenti, economista dell'Università Statale di Milano.

"Sebbene la fusione tra le due banche possa portare efficienza, sinergie operative e risponda agli appelli di Mario Draghi per un sistema finanziario europeo più integrato, l’operazione incontra forti resistenze politiche", sottolinea. "Il mercato ha premiato Commerzbank con un rialzo delle quotazioni, spinto più da aspettative speculative che da fondamentali, mentre UniCredit ha subito pressioni in Borsa e ha rinviato ogni decisione concreta al periodo 2026–2027", afferma ancora.

La reazione tedesca, guidata dal cancelliere Merz e sostenuta da esponenti politici e sindacali, "sembra basarsi su timori legati alla tutela dell’occupazione, al ruolo strategico di Commerzbank nel finanziamento delle Pmi tedesche e alla necessità di mantenere un controllo nazionale su un istituto considerato sistemico". Commerzbank, spiega ancora, "sembra inserirsi nella strategia tedesca di mantenere un sistema bancario stabile e radicato sul territorio, accanto a Deutsche Bank, con l’obiettivo di rafforzare l’autonomia finanziaria del Paese e sostenere il tessuto industriale interno. In questo contesto, l’opposizione a Unicredit può essere interpretata come parte di una più ampia strategia di lungo periodo volta a preservare il controllo sulle leve fondamentali del sistema bancario tedesco. Allo stesso tempo, questa posizione mette in luce le difficoltà che ancora accompagnano il percorso di integrazione finanziaria e di rafforzamento della competitività europea." (di Andrea Persili)