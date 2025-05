"L'aumento della partecipazione di Unicredit nel capitale sociale di Alpha Bank, attraverso l'acquisizione delle azioni detenute da Reggeborgh Invest, è uno sviluppo molto positivo per entrambe le banche, che consolida l'eccellente cooperazione sviluppata negli ultimi tempi". Così il governatore della Banca di Grecia, Yannis Stournaras, sull'ampliamento della cooperazione tra Unicredit e Alpha Bank.

"Esso riflette inoltre i significativi progressi compiuti dal settore bancario e dall'economia greca, confermati anche dai continui miglioramenti del rating della Repubblica ellenica e delle banche greche da parte delle agenzie di rating internazionali", evidenzia.

"Questa operazione indica la strada da seguire per l'Unione europea nel settore bancario: la cooperazione transfrontaliera tra banche solide, unitamente al completamento dell'Unione bancaria, dell'Unione dei mercati dei capitali e alla semplificazione delle procedure, riduce la frammentazione del mercato europeo, crea economie di scala, migliora la liquidità e l'efficienza; ciò a sua volta si tradurrà in una crescita economica più forte, una trasmissione più rapida della politica monetaria, prezzi più bassi dei beni e dei servizi e, in ultima analisi, una maggiore prosperità economica. Mi congratulo con Andrea Orcel, Henry Holterman, Vassilis Psaltis e il loro staff per la professionalità e l'ottima collaborazione con la Banca di Grecia.