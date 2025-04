E' saltato il closing, previsto per il 31 marzo, dell'operazione che avrebbe dovuto portare la svizzera Wip Finance ad acquisire il 75% del capitale di Athena, che ha come soci Immobiliare Dani e Daniela Santanchè, e che avrebbe quindi portato la società ticinese ad essere socia di maggioranza di Visibilia Editore, fondato dalla ministra del Turismo. Lo rende noto la stessa società editrice che prende atto di come la Finma - l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari - ha messo sotto inchiesta la società Wip e ha nominato un professionista autorizzato ad agire per conto dei suoi organi.

"Permane - si legge nella nota di Visibilia - l’intenzione ad addivenire al perfezionamento dell'operazione, non appena ciò sarà possibile, compatibilmente con le tempistiche dell’inchiesta in corso". In quel caso, Wip diverrebbe socia di maggioranza assoluta di Athena e, indirettamente, di Visibilia Editore e, pertanto, promuoverebbe un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria (Opa) finalizzata all’acquisto di tutte le rimanenti azioni di Visibilia presenti sul mercato, avendo peraltro già espresso la volontà, una volta acquisito il controllo, di mantenere le azioni (attualmente sospese dalle negoziazioni) sull'Euronext Growth Milan. E a Francesco Naef, individuato dalla Autorità di vigilanza sui mercati finanziari (Finma) come la persona autorizzata ad agire individualmente per conto della società al posto dei suoi organi Giuseppe Zeno, in qualità di socio di Visibilia e da sempre 'accusatore' della gestione Santanché, ha scritto una lunga lettera di quattro pagine per sollevare dubbi sulla "solidità finanziaria di Wip Finance e sulla trasparenza dei suoi investitori, atteso che i bilanci della società non sono pubblicamente disponibili e non sono noti i soggetti che finanzierebbero tale società".

Inoltre, nella missiva Zeno - che chiede un incontro all'uomo scelto da Finma - evidenzia come sia "palese che le quote di controllo della Visibilia Editore, originariamente detenute da Daniela Santanchè, in quanto senatrice e ministro, sono state cedute nell'ottobre 2022 per essere poi riacquistate mediante la società Athena Pubblicità srl, la quale nell'ottobre 2024 ha versato l'ultima tranche dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci del 25 luglio 2024". Il controllo della Athena Pubblicità "è detenuto dalla medesima Santanchè personalmente ed a mezzo della società Immobiliare Dani, sempre alla stessa riconducibile. Con l'operazione in essere con Wip Finance il controllo della Visibilia Editore verrebbe quindi nuovamente trasferito".