G7 Privacy: intelligenza artificiale e protezione dei dati

La privacy nell’era dei dati è il cuore del G7 dei Garanti della privacy, una tre giorni di confronto tra l’Autorità nazionale garante della protezione dei dati personali e le altre autorità dei 7 Grandi, in programma dal 9 all’11 ottobre a Roma. Obiettivo del G7 dei Garanti della privacy è discutere i termini per definire una proposta comune per una sicura e responsabile circolazione dei dati personali, per armonizzare le tecnologie emergenti e l’intelligenza artificiale con la libertà delle persone, per promuovere una più stretta ed efficace azione di controllo sull’applicazione della normativa in materia di protezione dei dati.

