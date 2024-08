ADM, rafforzato il contrasto al gioco Illegale: 492 siti oscurati e oltre 27.000 controlli nel 2023

Nel 2023, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha intensificato le attività di contrasto al gioco illegale e di controllo nel comparto dei giochi pubblici, registrando un aumento del 3,64% nelle entrate erariali rispetto all'anno precedente. Secondo il Bilancio di esercizio 2023, l’Agenzia ha inibito 492 siti web con offerta di gioco non autorizzata e ha effettuato complessivamente 27.280 controlli nel settore.

Tra le azioni messe in campo dall'ADM, il Comitato per la Prevenzione e Repressione del Gioco Illegale (Co.PRe.G.I.) ha coordinato le operazioni a livello centrale e territoriale, assicurando un'efficace collaborazione tra le diverse istituzioni coinvolte. Questo ha permesso non solo di contrastare il gioco illegale, ma anche di tutelare i soggetti più vulnerabili. Nel 2023, 35 esercizi sono stati sospesi per violazione del divieto di gioco ai minori.

Sul fronte della legalità e del controllo della filiera del gioco, l’ADM ha sviluppato strumenti avanzati per migliorare la conoscenza dei rischi e identificare le violazioni delle normative vigenti. Grazie a nuove analisi e all'uso di applicativi tecnologici, l'Agenzia ha potenziato la sua capacità di monitorare il settore e prevenire le frodi a danno dell’erario.

L'ADM ha anche rafforzato il controllo sulla regolarità dei versamenti dei canoni concessori effettuati dai concessionari, raggiungendo il 100% dei controlli programmati entro 25 giorni dai versamenti. Inoltre, l’indicatore “Indice di presidio sale scommesse, Bingo e VLT” ha registrato un risultato del 37%, ben al di sopra del target fissato al 30%. Dei 6.964 esercizi censiti, ben 2.577 sono stati controllati.

Anche le verifiche delle piattaforme di gioco online e dei sistemi VLT, Bingo e scommesse hanno rispettato le previsioni, con 20 verifiche effettuate su 16 previste. L'incremento del monitoraggio ha portato a una riduzione dei rischi associati al gioco patologico, grazie a una migliore conoscenza delle abitudini di gioco della popolazione e a un'ottimizzazione dei processi di controllo.

Nel 2023, la raccolta totale del settore giochi ha raggiunto i 147,71 miliardi di euro, con un incremento dell’8,52% rispetto al 2022. La spesa per il gioco, che rappresenta il ricavato netto dopo la deduzione delle vincite, è aumentata dell’1,65%, raggiungendo i 20,67 miliardi di euro. Tuttavia, alcuni settori come le AWP (Amusement with Prizes) e i giochi numerici a totalizzatore hanno registrato una lieve diminuzione del volume di gioco.

Guardando al 2024, l'ADM prevede uno scenario economico incerto a causa dei conflitti internazionali in corso, che potrebbero influenzare i mercati energetici e, di conseguenza, la stabilità economica. Nonostante queste incertezze, l'Agenzia continuerà a rafforzare le attività di regolazione e controllo per garantire la sicurezza nel settore del gioco pubblico, sostenendo anche una riforma complessiva che equilibri crescita economica e tutela dei giocatori più vulnerabili.