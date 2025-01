Amusement: conferenza stampa di presentazione del convegno: “Ruolo sociale, economico e industriale del gioco da intrattenimento in Italia”

Oltre 60 mila addetti tra impiegati diretti e indotto; più di 6200 imprese (nella stragrande maggioranza PMI di tradizione familiare con oltre 30 anni di attività alle spalle); 800 milioni di euro di fatturato diretto annuo; oltre 90.000 apparecchi sul territorio: questi i numeri che rappresentano il SETTORE DEL GIOCO SENZA VINCITA IN DENARO in Italia, un settore industriale sano e sicuro.

Il prossimo 22 gennaio, dalle ore 13, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati di Palazzo Montecitorio (Via della Missione 4 Roma) – le principali Associazioni di settore (Federamusement-Confesercenti, Consorzio FEE, Acmi/SGI Confindustria, New Asgi Italia, Anbi, Astro, Anesv, Fondazione Tellus, Consorzio Family Entertainment Expo, Leisure Group Italia, Promoberg) faranno il punto sulla situazione del comparto.

Alla conferenza stampa saranno presenti rappresentanti delle principali istituzioni e stakeholder di riferimento.

La conferenza stampa, che anticiperà alcuni dei contenuti che saranno trattati nel corso del convegno dal titolo “Ruolo sociale, economico e industriale del gioco da intrattenimento in Italia”, che si terrà il 25 febbraio 2025 all’interno della FEEXPO (Family Entertainment Expo), in programma alla Fiera di Bergamo dal 25 al 27 febbraio, rappresenterà l’occasione per sottolineare il ruolo strategico dell’industria dell’intrattenimento e delle sale giochi con particolare riferimento al contrasto all’isolamento sociale dei giovanissimi alimentatosi con la pandemia e il conseguente lockdown.

Nel corso dell’incontro con la stampa, saranno anticipati alcuni dati della ricerca redatta in collaborazione con l’Università Roma 3 denominata “Family Amusement“, che ha analizzato i comportamenti dei fruitori dei giochi senza vincita in denaro.

Sarà annunciato, inoltre, l’inizio di un’importante collaborazione con il MOIGE (Movimento Italiano Genitori), finalizzata a un percorso innovativo di confronto e condivisione su tematiche delicate e attuali, quali l’isolamento, il disagio sociale e il bullismo, con un focus particolare sui bambini. Questo progetto segna un primo passo concreto verso la sensibilizzazione e la prevenzione di fenomeni che colpiscono le nuove generazioni. Un’importante iniziativa di questa collaborazione sarà la presenza del Centro Mobile MOIGE contro il bullismo e il cyberbullismo, che offrirà servizi di prevenzione e counseling grazie a un team di psicologi esperti. Il Centro sarà a disposizione della cittadinanza e dei visitatori all’esterno della FEEXPO di Bergamo, un’opportunità per sensibilizzare e offrire supporto diretto a chiunque desideri affrontare questi temi fondamentali.

Alla Conferenza Stampa parteciperanno:

On. Andrea Dara

Mauro Bussoni, Segretario Generale Confesercenti

Alessandro Lama, Presidente Federamusement e Fondazione Tellus

Elisabetta Scala, Vicepresidente MOIGE – Movimento Italiano Genitori

Roberta Guglielmetti, Professore Ordinario Dipartimento di Economia Aziendale Uniroma 3

Tiziano Tredese, Presidente Consorzio FEE

Gennaro Parlati, Presidente ACMI/SGI Confindustria

Luciano Patelli, Presidente Promoberg.

In agenda alla Fiera di Bergamo, dal 25 al 27 febbraio 2025, alla sua terza edizione. Organizzata dal Consorzio FEE (costituito da un gruppo di aziende leader nella produzione e installazione di giochi e parchi gioco) in collaborazione con Promoberg (da 40 anni tra le realtà più dinamiche del sistema fieristico nazionale), oltre all’esposizione dei giochi tradizionali, consentirà di compiere un viaggio nel domani del divertimento: realtà virtuali sempre più immersive, prototipi rivoluzionari, tecnologie all’avanguardia e attrazioni interattive e innovative. FEEXPO rappresenta anche una straordinaria opportunità per tutti gli operatori per fare networking, stringere partnership e generare nuovi business oltre ad essere un’importante occasione per confrontarsi su tematiche di interesse sociale ed economico.