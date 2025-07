Brightstar: l'Italia protagonista degli ottimi risultati del secondo trimestre 2025

Brightstar Lottery PLC, leader globale nel settore delle lotterie, ha presentato i risultati finanziari del secondo trimestre 2025, segnando una crescita globale del 2,6% nelle vendite same-store di lotterie istantanee e giochi a estrazione. Il trimestre si è chiuso con ricavi per 631 milioni di dollari e un Adjusted EBITDA di 274 milioni, a conferma della solidità del gruppo anche in un contesto caratterizzato da investimenti e dinamiche complesse legate ai jackpot multi-statali negli USA.

Il CEO Vince Sadusky ha tracciato il bilancio: «Negli ultimi mesi abbiamo raggiunto traguardi molto importanti. Abbiamo ottenuto la concessione per il Lotto in Italia fino a novembre 2034, completato la vendita della nostra divisione Gaming & Digital per 4 miliardi di dollari e annunciato piani per restituire un significativo capitale agli azionisti. Concentrandoci esclusivamente sulle lotterie e facendo leva su un know-how senza pari nel settore, siamo pronti a generare valore per tutti gli stakeholder con la nostra missione di far crescere il mondo delle lotterie e ispirare i giocatori in tutto il mondo».

L’Italia è stata il vero motore del trimestre: le vendite same-store sono aumentate del 3,7%, grazie a prodotti di punta come la linea “Miliardario”, rilanciata su più fasce di prezzo, e il nuovo bundle estivo “Un’Estate al Mare”. Anche il 10eLotto ha beneficiato delle schedine multiple, mentre il Numero Oro ha dato una spinta alle vendite del Lotto.

Particolarmente significativa la crescita dell’iLottery: +20% nel trimestre, trainata dall’app MyLotteries Play e da prodotti come Gioca Più. «L’accelerazione digitale che stiamo guidando in Italia sta funzionando – ha detto Sadusky –. Dal lancio dell’app MyLotteries Play all’inizio dell’anno, abbiamo guadagnato 2,5 punti di quota di mercato».

Il CFO Max Chiara ha evidenziato l’impatto della strategia finanziaria: «I risultati del secondo trimestre confermano una domanda globale sostenuta per le lotterie istantanee e giochi a estrazione. Stiamo investendo in iniziative chiave per guidare una crescita sostenibile e di lungo termine, continuando al contempo a ridurre i costi per rendere l’azienda più snella. La nostra solida redditività e i flussi di cassa stabili supportano un approccio equilibrato all’allocazione del capitale».

Brightstar ha già annunciato un dividendo speciale di 3 dollari per azione e un buyback da 500 milioni di dollari, il più grande mai realizzato dalla società.

Il gruppo ha grandi piani: entro fine anno arriverà un nuovo prodotto che integrerà iGaming e scommesse sportive su MyLotteries Play, creando una piattaforma unica per lotterie, bingo, iGaming e betting.

Sadusky ha concluso la presentazione con una dichiarazione che segna la direzione per i prossimi anni: «Ora siamo un’azienda interamente dedicata al business delle lotterie, con una missione chiara: far crescere il Lotto e ispirare i giocatori, generando benefici concreti per tutti gli stakeholder. Il nostro nome è cambiato, ma la nostra leadership globale resta intatta».