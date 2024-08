Scommesse in agenzia: Napoli, Roma e Milano al top nei primi sette mesi del 2024

Nei primi sette mesi del 2024, Napoli, Roma e Milano si confermano leader assolute nel panorama delle scommesse in agenzia. La spesa totale in Italia per le scommesse sportive ha raggiunto i 525,7 milioni di euro, con Napoli che guida la classifica con una spesa di 79,1 milioni, seguita da Roma con 41,3 milioni e Milano con 26,8 milioni di euro. Le vincite totali hanno superato i 2,6 miliardi di euro.

Anche nelle scommesse virtuali, Napoli rimane in vetta con una spesa di quasi 44 milioni di euro. Roma e Milano seguono con spese di 19,9 milioni e 16,2 milioni rispettivamente. Il totale della spesa nelle scommesse virtuali è stato di 269,2 milioni di euro, mentre le vincite hanno toccato quota 1,57 miliardi di euro. Palermo e Torino si posizionano immediatamente fuori dal podio.

Nel settore delle scommesse ippiche, Milano conquista il primo posto con 3,4 milioni di euro di spesa, seguita da Napoli e Roma con 3,2 e 3 milioni rispettivamente. Complessivamente, la spesa nelle scommesse ippiche è stata di 27,5 milioni di euro, con vincite che hanno raggiunto i 157,3 milioni di euro. Palermo e Firenze completano le prime cinque posizioni, confermando l’interesse crescente per le scommesse in agenzia.